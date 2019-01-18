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大聯盟官網評析！楚特、一朗、柯蕭沒退休先預約名人堂

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▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗還會以球員身份出賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

進入名人堂並不容易，大聯盟專欄作家派崔耶洛(Mike Petriello)特別撰文分析，選出現役有機會進入名人堂的31人，而天使楚特（Mike Trout）、普侯斯（Albert Pujols）、道奇柯蕭(Clayton Kershaw)、水手鈴木一朗、太空人韋蘭德(Justin Verlander)、老虎卡布瑞拉(Miguel Cabrera)、國民薛茲爾（Max Scherzer）等7人更是被看好，絕對入選名人堂。

要入選名人堂，首先必須要有大聯盟10年資歷，在退休後5年才有獲選資格，拿到全美棒球記者協會75%同意票者才能進入名人堂，而得票率低於5%或者連續10年未入選者，將不再有資格獲選，之後只能靠名人堂資深委員會推薦才有機會。

▲貝爾崔。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝爾崔。（圖／達志影像／美聯社）

去年11月宣佈退休，結束21年大聯盟生涯的遊騎兵強棒貝爾崔（Adrian Beltre）應該能輕鬆進入名人堂，但現役球員中有誰能辦到呢？2012年拿下美聯新人王的天使楚特，目前在生涯的前7個完整球季中，拿下6次最有價值球員票選第1或第2名，2014、2016年他拿下美聯MVP，連續7年都入選明星賽，還有打點王、盜壘王，崔耶洛提到，楚特雖然年資還不滿10年，但27歲就有這樣的成就，球迷正在看著傳奇，如果現在為他舉辦票選，他一定能進入名人堂。

▲▼普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

去年普侯斯完成生涯3000安，在大聯盟超過600轟，勝利貢獻值WAR高達88，已經不需要用任何事情證明他是個偉大的球員。老虎一壘手卡布瑞拉去年因傷提前報銷，但生涯16年，累積的表現也不用再證明什麼了。

▲柯蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯蕭。（圖／達志影像／美聯社）

柯蕭以及薛茲爾生涯3度拿下賽揚獎，都已經在古柏鎮預約一個席次，因為大聯盟史上3座賽揚獎得主，其中7人進入名人堂，還沒進名人堂的就剩下薛茲爾與柯蕭，還有因禁藥遭到禁賽的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）。

等等，怎麼會列出鈴木一朗，他去年不是只出賽15場後就宣布退役。崔耶洛說：「是的，但是他會在今年東京海外開幕戰出賽，即使他可能不會出現在例行賽，但他確實會在2019年出賽。」

除了以上7人，崔耶洛還列出22人，可望在生涯繼續繳出好成績，未來獲選進入名人堂，包含沙巴西亞（CC Sabathia ）、葛蘭基（Zack Greinke）、坎諾（Robinson Cano）、沃托（Joey Votto）、麥卡臣（Andrew McCutchen）、波西（Buster Posey）、莫里納（Yadier Molina ）、葛斯密特（Paul Goldschmidt ）、金柏瑞（Craig Kimbrel）、查普曼（Aroldis Chapman ）、簡森（Kenley Jansen）、薩爾（Chris Sale）、史坦頓（Giancarlo Stanton ）、奧圖維（Jose Altuve）、貝茲（Mookie Betts）、哈波（Bryce Harper）、費里曼（Freddie Freeman）、馬查多（Manny Machado ）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、瑞佐（Anthony Rizzo ）、蘭登（Anthony Rendon ）、林多（Francisco Lindor）、布萊恩（Kris Bryant）、拉米瑞茲（Jose Ramirez ）。

關鍵字： 大聯盟名人堂
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