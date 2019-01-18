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爆米花／王政浩頂住壓力！合庫靠再見保送聽牌

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▲爆米花聯盟合庫投手王政浩。（圖／中華棒協提供）

▲爆米花聯盟合庫投手王政浩。（圖／中華棒協提供）

記者劉峻誠／台北報導

爆米花聯盟冠軍戰第2戰，合庫靠著3投手聯合封鎖崇越，加上9局下連續選到保送，靠著再見保送以1比0贏球，目前以2勝0敗取得聽牌優勢。

此戰合庫先發投手黃健隆主投6.1局，中繼投手唐嘉駿1.1局均無失分，8局上2出局二壘有人時換上終結者王正浩登板，雖然一開始先投出保送，但接下來用三振化解危機。

9局下雙方依舊0比0，不過合庫陳毅宏敲出安打，崇越換掉投了116球的先發投手高塩將樹，換上終結者利瑞安諾（Elvin Liriano）登板，先對柯景瀚投出保送，蘇偉銓觸擊推進跑者，接著吳松勳選到保送，1出局滿壘時，利瑞安諾仍無法將球控進好球帶，對9棒陳孝允投出保送，也送給合庫關鍵1分。

在危機時刻登板，王政浩表示，自己就是積極攻擊好球帶，如果對方輕易出棒，接下來會嘗試用變化球調對手，他說：「就是平常心面對，這樣才不會失去比賽節奏。」

「雖然有壓力，但還是要頂住壓力，為球隊拿下勝利。」這場比賽合庫遇到許多危機，但一一化解，並在9局突破僵局，拿下勝利，王政浩談到休息室氣氛：「球隊內比較資深的學長都會鼓勵學弟，跟學弟們說話，學弟也都會去思考，大家平常心，保持平常節奏。」

關鍵字： 爆米花聯盟合庫王政浩
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