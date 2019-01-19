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第六屆名人票選揭曉　郭源治　洪太山等9人入堂

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▲郭源治、洪太山（圖／台灣棒球名人堂協會提供）

▲郭源治。（圖／台灣棒球名人堂協會提供）

體育中心／綜合報導

台灣棒球名人堂協會今（19）日公布第六屆名人入堂名單，由遴選委員票選出競技類洪太山、郭源治2人，另陳秀雄、高泉榮、鄭昆吉、宋宦勳、蘇正生、唐盼盼、林敏政等7人獲得終身奉獻獎。

台灣棒球名人堂協會去年遴選第六屆入堂名人，於12月22日完成開票、計票作業，在競技名人類46張有效票中，得票數必須達75%、35票才能達到入堂門檻，這次30位候選人，旅日名將郭源治及有「台灣貝比魯斯」之稱、現年95高壽的洪太山順利入堂。

▲郭源治、洪太山（圖／台灣棒球名人堂協會提供）

▲洪太山。（圖／台灣棒球名人堂協會提供）

洪太山出身嘉義，是日治時代末期與台灣光復初期國家代表隊的強棒，曾獲得1946年第一屆台灣省運動會棒球賽的打擊王，也曾擔任1954~1955亞洲杯棒球賽中華代表隊隊長，退休後仍受聘高雄市棒球委員會顧問，持續協助棒運推展。

我國知名旅日名將「二郭一莊」中的「大郭」郭源治，是台東阿美族，從金龍少棒揚威威廉波特世界少棒賽開始，重要國際賽會都看得到他的身影。1981年加盟日本職棒中日龍隊，創造日職史上第五位「百勝百救援」投手；1997年返台加盟中華職棒，3年中職生涯共取得28勝11敗戰績。

去年首次增設的「終身奉獻獎」，今日在提名委員們熱列討論後，最後投票通過由陳秀雄、高泉榮、鄭昆吉、宋宦勳、蘇正生、唐盼盼、林敏政等7人獲得終身奉獻獎。

宋宦勳是中華職棒史上第一位總冠軍教練，鄭昆吉職棒二年帶領統一獅拿下總冠軍，陳秀雄曾任俊國熊顧問兼總教練和台灣職棒大聯盟顧問，高泉榮為我國知名國際裁判，蘇正生為嘉農棒球隊第一代隊員。唐盼盼是唯一身兼職棒聯盟會長與業餘棒球協會理事長頭銜的人士，林敏政投身棒運50年，是奠定台灣棒球科學化體能訓練的創始者。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 中職台灣棒球名人堂郭源治洪太山
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