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中職／蕭一傑隨王柏融離台　富邦沈鈺傑暫代日文翻譯

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▲▼蕭一傑、沈鈺傑，擔任古久保健二日文翻譯。（圖／記者劉峻誠攝）

▲蕭一傑暫時擔任古久保健二日文翻譯。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將今年找來日籍的古久保健二擔任一軍投捕教練，因此球隊增加了日文翻譯這項工作，春訓前期前富邦投手、即將赴日擔任北海道火腿鬥士外野手王柏融翻譯的蕭一傑，自願到富邦擔任翻譯，希望藉此讓自己的翻譯工作更加上手。

不過王柏融預計25日到日本與火腿會合，並在2月1日赴美春訓，因此蕭一傑在富邦的翻譯工作即將在本週結束，在蕭一傑離台後，古久保的翻譯將由球探沈鈺傑兼任，富邦同時也積極尋找適合人選，據了解，陽耀勳的弟弟、陽岱鋼的哥哥陽耀華(陽品華)也是人選之一。

富邦找來日本籍投捕教練，希望藉此讓富邦年輕捕手戰力提升，但為了達到雙向有效溝通，翻譯不僅要有優異的日語能力，還要精通棒球術語，因此人選格外重要。

▲▼蕭一傑、沈鈺傑，擔任古久保健二日文翻譯。（圖／記者劉峻誠攝）

▲古久保健二指導戴培峰。（圖／記者劉峻誠攝）

在日本待了13年的蕭一傑透過面試，成為王柏融翻譯，為了熟悉翻譯工作，近期選擇到富邦悍將擔任日籍教練古久保健二的翻譯，在蕭一傑離台後，翻譯工作將暫時交由沈鈺傑兼任，沈鈺傑過去也曾以日本職棒為目標，大學時到日本別府大學就讀，也曾在2008年赴日參加測試，對日文相當熟悉。

陽耀華與弟弟陽岱鋼一樣，高中就到日本就讀福岡第一高校，不過陽耀華受到傷勢影響，大學沒有突出表現，參加日本職棒選秀落選，之後加入日本獨立聯盟，結束10年的日本生活後，陽耀華2014年以30歲之姿參加中職選秀落選，之後加入台中運動家隊。

談到蕭一傑離台後的日本翻譯人選，富邦透過公關部門回應：「目前球隊的日文翻譯在蕭一傑離台後，會先由沈鈺傑暫時兼任，並同時尋找適合人選協助翻譯作業。」

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關鍵字： 富邦悍將中職春訓蕭一傑沈鈺傑古久保健二
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