中職／冬盟後找回自信　李宗賢加強重訓提升體能

▲冬盟幫助李宗賢找回自信。（圖／中華職棒提供）



記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將李宗賢去年從熟悉的三壘轉練游擊手，這不僅影響到守備表現，連帶著打擊也受到影響，他希望今年球季能找回自信，在打擊區上勇敢面對投手、守備時成為投手最強後盾。

去年由於蔣智賢加入，富邦內野做了些為更動，李宗賢從三壘手轉任游擊手，不過游擊守備負擔重，加上不習慣這個位置，讓李宗賢吃足了苦頭，花更多心思在守備上，卻也導致打守兩端都沒有好表現，逐漸失去自信心。

李宗賢表示，去年球季結束後，自己知道問題是什麼，並要求自己把基本動作做確實，秋訓也多練了許多，他說：「在冬盟時把練的東西展現出來，剛開始沒那麼明顯，但後面幾場就不一樣，感覺出來自己有進步，也更有自信了。」

「希望在打擊、守備都能有自己的模式」李宗賢認為，經過冬盟訓練後，自己更有信心，打擊上能勇敢面對投打對決，守備上更有自信能幫助投手守住每顆球，他說：「就是回到剛進職棒那時，那麼有信心的樣子。」

除了基本動作與自信心，李宗賢今年也特別加強體能，他說：「今年春訓前多做了肌力，因為自己身材單薄，球季中疲憊感很明顯，知道自己體能下降太快，所以今年特別強調這點，希望在春訓上可以補足身體條件。」