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中職／面對競爭莫急莫慌莫害怕　林威廷盼找回長打

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▲富邦林威廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦林威廷。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／高雄報導

去年富邦悍將林威廷開季前清除手中骨刺，也讓他無法趕上開季，直到下半季才回到球隊，今年他遇到了王正棠這名強力的二遊競爭者，不過他不擔心，只希望能做好份內工作，盡力幫球隊贏球，而近期的長打能力較以往差，他也在休季期間找教練們詢問，希望快點找回過去手感。

林威廷去年僅出賽18場，是生涯出賽數最少的一年，今年要面對更多的競爭，他說：「每個選手在生涯一定都會遇到年紀大、競爭者變多的問題，就看自己如何調適，如果急了、慌了，那就什麼都做不好，所以要先了解自己在做什麼，才能表現該有的能力，像是如果球隊需要的是我的打擊，或者是我的守備，那我可以做更好就去努力。」

2016年林威廷單季13轟，長打率高達0.450，2017年富邦球團史首轟也是林威廷敲出，但後來受到傷勢影響，沒有辦法在一軍出賽，復出後長打仍沒有辦法找回來，林威廷透過多看自己過去打擊影片，並且詢問教練，自己過去是怎麼打的，幫助自己找回手感，他說：「之前在新莊也會問葉總，其他教練現在也都還在球隊，也會去問他們，我之前到底是怎麼打的。」

林威廷期待自己新球季找回長打，也持續透過重訓讓自己更強壯，希望扮演好自己的角色，在教練需要時隨時幫助球隊。

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關鍵字： 富邦悍將中職春訓林威廷
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