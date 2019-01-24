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中職／老將聆聽者　柏安力為富邦特打用多樣道具

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▲柏安力的特打，高國輝、林哲瑄、于孟馗、王正棠打擊訓練 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲林哲瑄夾球練打 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／高雄報導

富邦去年找柏安力（Mike Brumley）擔任秋訓客座打擊教練受好評，春訓再度邀請他來台客座，這次他也帶了許多道具輔助教學，他滿意有來秋訓的富邦年輕選手都能維持秋訓內容，而這次也看到許多有經歷的球員或資深老將，他認為富邦是個年輕、資深混合比很好的堅強球隊。

▲柏安力的特打，高國輝、林哲瑄、于孟馗、王正棠打擊訓練 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲高國輝大腿夾物品練打。（圖／記者劉峻誠攝）

春訓接觸秋訓沒碰過的老將，柏安力表示，自己是用聆聽者的態度面對，讓這些人去說去年狀況，並針對他們的問題給菜單，他說：「他們都是中職資深球員，知道怎麼在這個聯盟生存，我只是一個建議者，提醒他們有什麼環節是自己沒注意到的。」

▲柏安力的特打，高國輝、林哲瑄、于孟馗、王正棠打擊訓練 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲于孟馗。（圖／記者劉峻誠攝）

富邦打擊教練陳該發每天都會安排4名球員給柏安力，讓他為富邦球員進行特打，而柏安力也帶了很多道具輔助教學，包括夾在肩膀上的軟球、飛盤等道具。

柏安力說：「特打就是希望球員把節奏感、韻律感、球感找出來，與其用言語刺激，不如用這些小道具實作，讓他們更有感覺，用自己的身體記憶，把這些感覺找出來，這些輔助的道具只是幫助他們馬上上手，針對不一樣的選手，也給不一樣的訓練方式。」

▲柏安力的特打，高國輝、林哲瑄、于孟馗、王正棠打擊訓練 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲柏安力指導林子偉。（圖／記者劉峻誠攝）

關鍵字： 富邦悍將中職春訓日職柏安力
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