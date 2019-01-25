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中職／因亞運熱身賽圓職棒夢　林祖傑感謝黃甘霖賞識

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▲林祖傑。（圖／統一獅提供）

▲林祖傑。（圖／統一獅提供）

記者劉峻誠／台南報導

林祖傑去年選秀落選，最後通過統一獅測試，成為統一自主培訓球員，並轉為正式球員，今年將競爭一軍先發游擊手，林祖傑說：「很感謝黃甘霖教練，原本統一的額度、名額都有限，是他看見了我，為了我去跟蘇領隊爭取，我才能夠加入職棒。」

27歲的林祖傑原本待在合庫，但為了選秀放棄這份穩定的工作，沒想到卻以落選收場，之後以亞運國手身份跟統一獅進行熱身賽，那之後統一獅總教練黃甘霖就表明賞識他，也希望網羅他，補強球隊較缺乏的游擊、中外野防線，林祖傑說：「那時候黃甘霖教練就告訴我，球隊缺少游擊手、中外野手，所以一進來我就知道準備方向」。

「這算是意外、緣分、運氣吧」林祖傑表示，2017年打完亞錦賽，自己覺得應該有機會打中職，所以很努力的去拚亞運國手，剛好亞運是合庫總教練許順益帶兵，他就拼給教練看，最後也成功入選，並在亞運代表隊繳出好成績，也被黃甘霖看見，而統一又剛好缺游擊手，讓他有機會被正在觀察的黃甘霖發現。

在亞運期間，林祖傑也曾跟Lamigo桃猿游擊手林承飛聊天，了解職棒環境，林祖傑讚賞林承飛是個相當優秀的游擊手，而他也在回台之前收到統一獅通知，要他去參加測試，當時他就知道，黃甘霖已經成功說服高層，林承飛也在雅加達向他祝賀，最後他返台參加測試，成功進入統一獅。

關鍵字： 統一獅中職春訓林祖傑
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