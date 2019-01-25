中職／陳傑憲建議球來就打　張偉聖把握機會、享受比賽

▲統一獅隊張偉聖。（圖／記者陳立勳攝）



記者劉峻誠／台南報導

統一獅去年選秀第2輪選進張偉聖，不過張偉聖在一、二軍都沒有繳出好表現，他認為自己壓力太大，也導致剛起步時沒能拿出該有成績，後來在陳傑憲鼓勵下，慢慢適應職棒，接下來將成為球隊中外野手，並赴日與西武進行交流賽，張偉聖期待自己多向學長學習經驗，享受比賽。

張偉聖去年在二軍出賽7場，15打數只有1安打，在一軍出賽4場，10打數沒有安打，他說：「剛上來自己給自己壓力比較大，後半段才慢慢比較習慣，傑憲也會鼓勵我，打擊上只要自己設定好球路，看到喜歡的球來就打。」

統一2月20、21將與西武獅進行交流賽，張偉聖也在這份參賽名單中，他相當期待這場賽事，「對日本的印象就是，他們投手素質很好，投球角度都很刁鑽。」

過去張偉聖待在興大附農，曾以黑豹旗4強身份參加MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，當時面對日本投手，張偉聖說：「控球很好，球路都控制在邊邊角角，變化球也很犀利，讓我們都打不好。」

張偉聖希望這次能在交流賽上多觀摩，不僅觀摩日本球員表現，也要知道統一獅學長們怎麼面對比賽，他說：「多問學長，看在什麼狀況要怎麼面對，剩下的就是準備好自己，把握機會、享受比賽。」