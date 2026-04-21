快訊／微笑球后回歸！曾雅妮獲特別豁免　6月進軍美國女子公開賽

▲「微笑球后」曾雅妮接受美國高爾夫球協會特別豁免，將參加第81屆美國女子公開賽 。（圖／翻攝自IG／yanitseng）

記者杜奕君／綜合報導

台灣高球傳奇「微笑球后」曾雅妮傳出振奮人心好消息！美國高爾夫球協會（USGA）今日正式宣布，將第81屆美國女子公開賽的「特別豁免權」頒發給曾雅妮。這位曾統治世界高壇長達109週的台將，將於今年6月4日至7日，踏上加州洛杉磯著名的里維埃拉鄉村俱樂部（The Riviera Country Club），再次挑戰這項頂級大賽舞台。

現年37歲的曾雅妮，職業生涯履歷堪稱「傳奇」二字。她在2008年至2011年間，展現了女子高球史上最具統治力的巔峰期，生涯手握5座大滿貫金盃，包括兩屆女子PGA錦標賽、兩屆英國女子公開賽以及雪佛龍錦標賽。

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曾雅妮不僅是史上最年輕贏得5項大滿貫的球員（23歲前達成），更曾寫下連續109週穩坐世界第一的「妮妮障礙」。雖然在美國女子公開賽的最佳成績為2010年的並列第10名，但此次獲得特別豁免重返戰場，對正處於生涯二度春的曾雅妮而言，意義絕對非凡。

對於能再度站上這座夢想舞台，曾雅妮感性表示，「獲得特別豁免對我意義深遠，這項賽事在我心中一直有著特殊地位。我非常感謝USGA給我機會，讓我能再次於最重要的舞台與頂尖好手較量。里維埃拉球場極具挑戰性，我已經迫不及待想在那裡檢驗自己的實力，參與這難忘的一週。」

歷經長年的低谷與傷痛磨練，曾雅妮近年展現出強大的韌性。2025年她先是靠著資格賽一舉闖進美國女子公開賽，終結長達9年的等待；去年更在女子歐巡賽「緯創女子公開賽」強勢奪冠，用實力證明「球后並未遠去」。

USGA錦標賽首席執行官博登海默（John Bodenhamer）也對曾雅妮給予高度評價，「曾雅妮有著極其輝煌的職業生涯，看著她重新找回競爭力並在高水準賽事取得成功，令人備受鼓舞。我們非常榮幸能邀請她重返美國女子公開賽，她的加入無疑為今年的參賽陣容增添了更多傳奇色彩。」