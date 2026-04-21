驚！台師大體操隊名帥翁士航捲性平醜聞　本人親發聲否認相關指控

▲體操名教練翁士航捲入霸凌、性平爭議，本人出面闢謠否認。（圖／資料照，記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

曾培育出台灣體操名將「亞洲貓王」唐嘉鴻的體操知名教練翁士航以及台灣師大體操隊，21日遭人本教育基金會以及多名立委揭發大規模霸凌甚至是性平醜聞，翁士航遭指控「恐怖統治」，其助理教練劉湘涵更被指控凌虐幼童。針對相關指控，翁士航本人發出聲明，強調靜候公正調查，並希望在正式調查結果揭曉前，各界能回歸理性討論。

目前擔任國立台灣師範大學競技運動系副教授的翁士航，傳出利用身為台師大體操隊總教練職務，在隊上實施權威式統治，包含要學生跪著與其對話、讓學生跪地奉茶、集體羞辱學生、要求學生用特定格式傳訊息，長期的貶抑學生人格並瓦解自我意識。甚至還傳出利用訓練時，觸碰女學生胸部，捲入性平爭議。

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其助理教練麥劉湘涵也爆發爭議，傳出對於幼（最小只有4歲）的「小師大」學生打巴掌、關廁所壓制、禁止上廁所導致失禁或體罰數小時的倒立、橋撐式等嚴重虐待行為。被害學生就曾聽到翁總教練向麥劉教練表示，「要處理就帶進去廁所，外面很多人在看。」

針對相關指控，翁士航稍早也召開澄清記者會，並發出相關聲明如下：

針對近期社會各界對國立臺灣師範大學體操隊之關注與討論，本人翁士航秉持教育工作者的初衷與對體操專業的堅持，特聲明如下：

一、嚴格紀律與開放溝通的專業堅持

競技體操為追求卓越且具備高度風險之運動。教練團隊長期建立嚴謹的訓練紀律，係為了確保每位學員在挑戰極限時的安全。然而，「嚴格」並非屏除互動，我們始終秉持「嚴格但可溝通」的原則，重視教練與學員、家長間的意見交換。關於場館內因專項運動習慣及專項特性所產生的認知落差，本人將虛心審視，並以此為契機，進一步優化專業訓練中的溝通深度與廣度。

二、公開透明的場館環境與事實認定

體操隊的訓練場域設置於透明玻璃場館，家長及外界皆可隨時從一樓前後門及二樓觀察席，清楚看見訓練實況與環境，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態。針對外界部分未經證實的言詞指陳，本人在此重申，對於不曾存在、亦非事實的言論，本人無法予以承認。目前案件已進入法定救濟與調查程序，本人已提交現場影像與多方證詞，盼能回歸證據，還原透明環境下的事實全貌。

三、實習機制與大帶小的教學傳承

體操隊一向致力於人才梯隊的育成，長期落實「大帶中、中帶小」的傳承文化。大學部學員協助小師大學員訓練之安排，均係基於「教學相長」的專業實務實習，且在事前均經公開意願徵詢與性質說明。此種傳導模式旨在讓高年級學員在協助中深化專業技能，並建立團隊凝聚力。所有行政與教學協助流程均恪守法規，絕無違法或剝削情事。

四、靜候公正調查與守護教學現場

面對外界的監督與指教，本人秉持不卑不亢、理性平穩的態度面對所有行政調查。體操隊的榮譽是師生多年來共同耕耘的果實，本人將持續配合校方及相關單位之審議，並以守護學員權益為首要職責，期盼在正式調查結果揭曉前，各界能回歸理性討論，還給體操教育一個專業發展的空間。

感謝各界對臺灣體操環境的關心。