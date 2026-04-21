快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎台灣旅美重砲李灝宇今（20日）對戰波士頓紅襪一役迎來生涯里程碑，第2打席敲出大聯盟首安，且一棒帶有打點、幫助球隊追平比數，首安與首打點同步開張。

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老虎由弗萊赫提（Jack Flaherty）掛帥，紅襪則是推派格雷（Sonny Gray）應戰；1局上老虎頭號新秀游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）敲安，但隨後托瑞斯（Gleyber Torres）雙殺、基斯（Colt Keith）飛球出局，老虎無功而返。

2局下紅襪發動攻勢，一出局後杜賓（Caleb Durbin）獲保送、邁爾（Marcelo Mayer）安打助隊攻佔得分大門，緊接著納瓦瑞茲（Carlos Narváez）突襲強迫取分迫使弗萊赫提傳三壘失誤，紅襪1比0先馳得點。

危機仍在繼續，開路先鋒安東尼（Roman Anthony）保送，紅襪獲得1出局滿壘攻擊機會，弗萊赫提解決康崔拉斯後被阿布瑞尤（Wilyer Abreu）熬到保送再擠回1分，紅襪2比0擴大優勢。

3局上老虎維爾林（Matt Vierling）二壘安打，下一棒李灝宇中線滾地出局但護送隊友到三壘，羅傑斯補上一支安打（Jake Rogers）助隊追至1比2。

4局上老虎進攻，丁格勒（Dillon Dingler）在前一棒格林（Riley Greene）安打後靠野選避免雙殺，緊接著卡本特（Kerry Carpenter）觸身球上壘，紅襪更換第3任投手凱利（Zack Kelly）登板。

維爾林（Matt Vierling）纏鬥9球遭三振後，李灝宇敲出中外野落地安打，生涯首安、首打點同時出爐，幫助老虎4局結束追至2比2。

根據Statcast統計顯示，李灝宇首安擊球初速達91.8英哩、飛行距離281英呎，擊球仰角為18度。