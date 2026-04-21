快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎台灣旅美重砲李灝宇今（20日）在對戰波士頓紅襪的比賽中，生涯首安、首打點同時出爐，寫下生涯重要里程碑；但紅襪打線多點開花，最終就以8比6擊退老虎，笑納勝利。

2局下紅襪發動攻勢，一出局後杜賓（Caleb Durbin）獲保送、邁爾（Marcelo Mayer）安打助隊攻佔得分大門，緊接著納瓦瑞茲（Carlos Narváez）突襲強迫取分迫使弗萊赫提傳三壘失誤，紅襪1比0先馳得點。

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危機仍未解除，開路先鋒安東尼（Roman Anthony）保送，紅襪獲得1出局滿壘攻擊機會，弗萊赫提解決康崔拉斯後被阿布瑞尤（Wilyer Abreu）熬到保送再擠回1分，紅襪2比0擴大優勢。

3局上老虎維爾林（Matt Vierling）二壘安打，下一棒李灝宇中線滾地出局但護送隊友到三壘，羅傑斯補上一支安打（Jake Rogers）助隊追至1比2。

4局上老虎進攻，丁格勒（Dillon Dingler）在前一棒格林（Riley Greene）安打後靠野選避免雙殺，緊接著卡本特（Kerry Carpenter）觸身球上壘，紅襪更換第3任投手凱利（Zack Kelly）登板。

維爾林（Matt Vierling）纏鬥9球遭三振後，李灝宇敲出中外野落地安打，生涯首安、首打點同時出爐，幫助老虎4局結束追至2比2。

6局上老虎軍團攻勢再起，格林、丁格勒連續選到保送，下一棒代打瓊斯（Jahmai Jones）敲出1分打點超前安打，迫使紅襪更換投手；魏瑟特（Greg Weissert）上場後連續三振維爾林、李灝宇與羅傑斯，化解危機。

6局下紅襪納瓦瑞茲一出局後擊出二壘安打，隨後盜上三壘，開路先鋒安東尼相中一顆92英哩伸卡球打出追平安，紅襪3比3扳平老虎，比賽回到原點。

7局下紅襪進攻，老虎換上第3任投手霍頓（Tyler Holton），吉田正尚率先敲安、史托瑞（Trevor Story）接續保送，雖然代打上陣的法雷法（Isiah Kiner-Falefa）觸擊失敗被三振，但杜賓擊出巧妙安打，助隊一出局攻佔滿壘。

下一棒拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）把握機會打出右外野落地安打掃回兩分，納瓦瑞茲趁勢追擊再補上一安，紅襪拉開比分至6比3。

8局下紅襪持續撕裂老虎防線，一出局後吉田正尚、史托瑞輪番敲安，緊接著上一打席觸擊失敗遭三振的法雷法將功贖罪，右外野安打助隊再添2分，紅襪8比3遙遙領先。

9局上老虎最後反攻，首位打者李灝宇夯出直擊左外野綠色怪物的二壘安打，擊球初速高達107.6英哩，飛行距離377英呎；一出局後麥戈尼格（Kevin McGonigle）、托瑞斯（Gleyber Torres）連續安打，老虎追至4比8。

此時紅襪緊急推派陣中王牌終結者、「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）登板救援，格林夯出中外野二壘安打加上外野手處理瑕疵，老虎一口氣跑回兩分追至6比8，所幸老查最後回穩解決丁格勒，收下比賽。