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神逆轉！尼克搞砸14分領先　老鷹庫明加末節爆發助隊G2奪勝

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹與紐約尼克21日進行東區季後賽首輪第2戰，主場尼克軍團一路領先，下半場一度手握14分超前，但末節老鷹展開瘋狂逆襲，庫明加（Jonathan Kuminga）扮演板凳暴徒，末節決勝時刻有7分進帳，全場貢獻19分，加上射手麥卡倫（CJ McCollum）狂轟全場最高32分、6助攻最終老鷹成功逆轉107比106取勝，雙方系列賽戰成1比1局面。

▲尼克布朗森、老鷹庫明加。（圖／路透）

▲老鷹庫明加末節扮演追分奇兵，幫助老鷹成功逆轉戰局奪勝。（圖／路透）

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首戰順利告捷的大蘋果軍團，今日持續於主場迎戰老鷹踢館，上半場老鷹雖有麥卡倫一人獨拿18分，但主場尼克卻是群起飆分，明星主控布朗森（Jalen Brunson）前兩節攻下12分，羅賓森（Mitchell Robinson）11分，另外包括哈特（Josh Hart）與布里吉斯（Mikal Bridges）各有10分入袋，讓尼克半場打完以61比54領先。

下半場開打後，尼克持續靠著布朗森穩定發揮擴大領先，一度超前來到14分之多。但老鷹在末節展現強大追分韌性，庫明加連續強攻尼克禁區得手，加上麥卡延續火燙手感，老鷹最後關頭成功逆轉，以1分之差收勝，系列賽也正式扳平。

老鷹此戰以麥卡倫攻下32分、3籃板、6助攻最高，庫明加替補拿下19分、4籃板、2抄截成為贏球功臣，明星前鋒強森（Jalen Johnson）17分、8籃板、8助攻。

尼克方面，以布朗森砍下全隊最高29分外帶7助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）則有18分、8籃板進帳。

▲尼克布朗森、老鷹庫明加。（圖／路透）

▲尼克布朗森砍下29分、7助攻，球隊仍慘遭逆轉吞敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽老鷹庫明加尼克布朗森

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