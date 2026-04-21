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馬刺溫班亞瑪全票奪最佳防守球員　坦言最大難關是「門檻」

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖安東尼奧馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在2026年賽季以壓倒性表現奪下年度最佳防守球員（DPOY），成為NBA史上首位「全票當選」的得主，他在受訪時透露奪得這獎項最大的挑戰。

溫班亞瑪表示，「感覺非常棒，我媽媽就坐在我旁邊，真正的掙扎可能是在達到65場出賽門檻這件事，但我真的、真的很開心能贏得這個獎，也非常自豪成為史上第一位全票當選的人。」

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本季馬刺以62勝20敗收下西區第2種子，目前在季後賽首輪以1比0領先波特蘭拓荒者，溫班亞瑪在季後賽首戰即攻下35分、5籃板、2阻攻，展現攻守俱佳的影響力。

例行賽方面，溫班亞瑪場均繳出25分、11.5籃板，並出賽64場，由於聯盟規定需至少出賽65場才具備個人獎項資格，起初，他一度不確定自己是否能符合個人獎項的資格，因為聯盟規定需出賽至少65場。不過，他在去年12月對紐約尼克的季中錦標賽比賽中出賽，最終獲得資格認定。

馬刺目前正力拚自2014年以來的首座總冠軍，而溫班亞瑪除拿下DPOY外，也持續角逐年度最有價值球員（MVP），與吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、約基奇（Nikola Jokic）同列最終候選名單。

關鍵字： NBA聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪年度最佳防守球員DPOY

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