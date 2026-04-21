道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

迪亞茲（Edwin Díaz）驚傳傷情。洛杉磯道奇宣布，這位終結者將於周三（美國時間）接受右手肘手術，移除關節內游離體，預計明星賽後回歸，復出時間點落在7月中旬之後。

道奇周日對科羅拉多落磯一戰後，將迪亞茲放入15天傷兵名單。當天是他相隔9天再度登板，不僅球速明顯下滑至90英里初頭區間，且未能解決任何打者，狀況引發球團警覺。

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現年32歲的迪亞茲近期狀態不理想，近兩場出賽合計投出6分責失，被敲7支安打，另有3次保送（含1次故意四壞），僅送出2次三振。本季至今僅出賽6局，防禦率高達10.50，每局被上壘率2.33，另有10次三振、4次救援成功，表現與過往水準落差不小。

迪亞茲休賽季以3年6900萬美元合約離開紐約大都會（New York Mets）、轉投道奇，原被視為牛棚關鍵戰力，如今卻因傷暫時離開戰線。

球團同步將左投伊德爾（Jake Eder）升上大聯盟，遞補空缺。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）說明，球隊是在觀察到警訊後提前應對，「他出現肘部不適，我們決定先做MRI檢查，結果發現關節內有遊離體。不過這是他第一次出現症狀，之前沒有明顯徵兆。」他強調，球速下滑主因正是這個問題，但韌帶並未受損。