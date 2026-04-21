運動雲

>

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

迪亞茲（Edwin Díaz）驚傳傷情。洛杉磯道奇宣布，這位終結者將於周三（美國時間）接受右手肘手術，移除關節內游離體，預計明星賽後回歸，復出時間點落在7月中旬之後。

道奇周日對科羅拉多落磯一戰後，將迪亞茲放入15天傷兵名單。當天是他相隔9天再度登板，不僅球速明顯下滑至90英里初頭區間，且未能解決任何打者，狀況引發球團警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年32歲的迪亞茲近期狀態不理想，近兩場出賽合計投出6分責失，被敲7支安打，另有3次保送（含1次故意四壞），僅送出2次三振。本季至今僅出賽6局，防禦率高達10.50，每局被上壘率2.33，另有10次三振、4次救援成功，表現與過往水準落差不小。

迪亞茲休賽季以3年6900萬美元合約離開紐約大都會（New York Mets）、轉投道奇，原被視為牛棚關鍵戰力，如今卻因傷暫時離開戰線。

球團同步將左投伊德爾（Jake Eder）升上大聯盟，遞補空缺。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）說明，球隊是在觀察到警訊後提前應對，「他出現肘部不適，我們決定先做MRI檢查，結果發現關節內有遊離體。不過這是他第一次出現症狀，之前沒有明顯徵兆。」他強調，球速下滑主因正是這個問題，但韌帶並未受損。

關鍵字： 迪亞茲道奇手肘手術終結者MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

台灣亞運史上規模最大「一站式」中繼站！廢棄小學變台灣最強後盾

台灣亞運史上規模最大「一站式」中繼站！廢棄小學變台灣最強後盾

李灝宇反手傳一壘守備　美媒點名亮點：爭取續留大聯盟

李灝宇反手傳一壘守備　美媒點名亮點：爭取續留大聯盟

一人跑10圈變大隊接力！韓援五本柱參戰　河智媛、高佳彬衝刺吸睛

一人跑10圈變大隊接力！韓援五本柱參戰　河智媛、高佳彬衝刺吸睛

假想敵中國、日本　中華女壘名古屋亞運全力拚金

假想敵中國、日本　中華女壘名古屋亞運全力拚金

IG粉暴增至33萬！費爾柴德：在中華隊找到家的感覺　11月計畫訪台

IG粉暴增至33萬！費爾柴德：在中華隊找到家的感覺　11月計畫訪台

康康旁邊睡的是歌迷（？）　老婆的「酒後告白」超幽默

熱門新聞

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

台灣亞運史上規模最大「一站式」中繼站！廢棄小學變台灣最強後盾

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

2快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

3道奇終結者迪亞茲手肘將開刀！

4李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

5踝襪配球鞋　馬刺老將復古裝扮讓主播笑翻

最新新聞

1大谷翔平「1棒DH」先發　挑戰第6轟

2道奇終結者迪亞茲手肘將開刀！

3假想敵中、日　女壘亞運全力拚金

4快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

5快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

「大君」邊佑錫也怕被罵　為維持高冷秒變臉

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366