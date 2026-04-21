開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

▲菲力士。（圖／中信兄弟）



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟球團今日正式宣布，與多明尼加籍右投手菲力士（Félix Peña）達成合約共識，球團在持續強化投手陣容的規劃下，期盼藉由菲力士卓越的職棒經驗與去年在台的宰制力，能夠攜手隊內的洋投戰力與本土先發群，共同組成更穩固的先發防線，進一步厚植球隊的先發輪值深度。

菲力士去年還效力統一獅，當時譯名飛力獅（Félix Peña），今改名「菲力士」；他在中華職棒賽場上，展現出聯盟頂尖的王牌身手，他在全季21場出賽中全數擔任先發，不僅繳出10勝3敗的亮眼戰績，更交出防禦率1.91的超水準成績單。

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值得一提的是，他去年全季投球局數達127.1局，其勝投數、防禦率及投球局數皆為當時球隊團隊最佳，是具備高度穩定性與續航力的優質先發投手。

今年球季初，菲力士加盟墨西哥聯盟的尤卡坦獅子隊（Leones de Yucatán），在近期收到中信兄弟球團的邀請後，菲力士決定重返中職戰場。

由於他對台灣職棒的環境及打者習性皆非常熟悉，球團相信菲力士能迅速融入中信兄弟的作戰體系，成為先發輪值中的即戰力選擇。

菲力士預計於今日抵達台灣報到，並隨即進行後續體檢流程；中信兄弟領隊劉志威表示：「菲力士的加盟，能進一步強化先發輪值的穩定度，並提供教練團更多元的調度空間，我們期待菲力士能延續去年在中職的優異成績，與隊友們共同努力，幫助球隊擺脫目前的低迷困境，在接下來的賽事中全力以赴！」

2025年飛力獅效力統一時出賽21場皆為先發，127.1局被敲101支安打，繳出10勝3敗、自責分率1.91的優秀表現。