NBA史上首見！　馬刺溫班亞瑪「全票當選」年度最佳防守球員

記者杜奕君／綜合報導

NBA今公布年度最佳防守球員結果，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以100張第一名選票全數到手，毫無懸念抱回獎座，成為聯盟史上首位以全票方式獲獎的防守球員。同時，他也以22歲之齡刷新最年輕得主紀錄，替NBA防守獎項寫下全新里程碑。

這座獎項也讓溫班亞瑪成為馬刺隊史自「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）2014-15、2015-16球季連霸後，首位再度獲獎的球員。他受訪時坦言，最大考驗其實是必須達到出賽65場門檻，但仍直呼非常開心，也為能成為史上唯一全票得主感到驕傲。

數據面同樣亮眼，溫班亞瑪本季送出197次阻攻，連續第2年高居聯盟火鍋王，另有66次抄截，坐鎮禁區成為馬刺防守核心，帶領球隊防守效率高居聯盟第2（110.4）。

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此外，他場均11.5籃板排名聯盟第4，防守籃板9.5個僅次於金塊約基奇（Nikola Jokic）。值得一提的是，他也同時入圍年度MVP，將與約基奇及雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）角逐最高榮譽。

▲馬刺溫班亞瑪成為首位史上全票獲選的NBA年度最佳防守球員。（圖／達志影像／美聯社）