主場場均進場人數提升600人　台鋼獵鷹感謝球迷力挺

▲台鋼獵鷹公布自遷往成大主場後，場均進場人數增加600人次。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃台鋼獵鷹2025-26賽季主場例行賽於昨（19）日正式告一段落，球隊本季持續以國立成功大學中正堂作為主場。隨著主場例行賽圓滿落幕。球團發文表示，在2023-24賽季以嘉南藥理大學紹宗體育館作為主場，14場主場例行賽場均進場人數約為1500人；自搬遷至成大後，2024-25賽季與2025-26賽季主場例行賽場均進場人數皆突破2100人次，展現在地主場日益提升的號召力。

獵鷹球團發文表示，從數據可見，儘管本季面對整體環境與賽季變數，仍有許多球迷以實際行動進場支持，持續堆疊屬於台鋼獵鷹的主場能量，也印證球隊與在地球迷之間愈發緊密的連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了球場上的拚戰，台鋼集團對體育發展的投入，也持續落實在更長期的制度與環境建設上。台鋼集團斥資逾新台幣3億元、歷時兩年，於高雄路竹台鋼科技大學打造「皇鷹學院」，作為台鋼職業運動版圖的重要訓練基地。

皇鷹學院整合台鋼雄鷹、台鋼獵鷹與台鋼天鷹三支職業球隊資源，建立棒球、籃球及排球共享的綜合訓練環境，基地內設有現代化球場、專屬宿舍、重訓室及治療室，提供選手更完整且高規格的訓練與後勤支援系統。

台鋼集團對南部籃球運動的投入，不僅止於職業球隊，也持續向下扎根。台鋼科技大學籃球隊本季正式升上大專籃球聯賽公開一級，寫下隊史重要里程碑，也展現台鋼持續深耕南部籃球、完善人才養成的決心。