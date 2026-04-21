快訊／感動！「蟻人」艾德華茲帶傷轟30分　灰狼季後賽G2重振奪勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪丹佛金塊交手明尼蘇達灰狼系列第2戰，首戰告捷的金塊21日持續在主場迎戰灰狼，灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）受到右膝跑者膝傷勢影響，此戰仍帶傷苦撐，全場轟下30分、10籃板，加上團隊火力支援，全場共6人得分上雙，灰狼最後關頭頂住壓力，以119比114奪勝，雙方系列賽戰成1比1平手。

▲灰狼艾德華茲帶傷出擊轟下30分、10籃板，幫助球隊在季後賽首輪G2贏球扳平戰局。（圖／路透）

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此戰賽前都還列入「出賽成疑」名單，身為灰狼一哥的艾德華茲最終仍決定帶傷苦撐，不過首節地主金塊卻是外線火力大爆發，明星主控莫瑞（Jamal Murray）、小哈達威（Tim Hardaway Jr.）外線爆發，首節金塊就建立39比25的雙位數領先。

不過次節灰狼迅速調整得宜，除了一哥艾德華茲外，包括主力前鋒藍道（Julius Randle）、雙能衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo）都有所建樹，灰狼一度逆轉取得8分領先，但金塊最後關頭成功止血，小哈達威外線開轟，莫瑞更是從後場飆進51呎大號三分彈，雙方半場打完戰成64比64平手。

下半場開打後，雙方仍呈現拉鋸緊咬局面，但金塊超級球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）開始加溫，單節個人獨拿16分進帳，幫助金塊3節打完再度以93比90領先。

末節金塊持續穩住領先地位，但灰狼不放棄追分希望，藍道與迪文琴佐連續強勢切入建功，幫助球隊逆轉超前比分，灰狼迪文琴佐在終場前1分5秒飆進三分彈，讓灰狼拉開4分超前，但約基奇在終場前49.6秒罕見切入爆扣得手，又讓金塊追到僅兩分差。

終場前19.1秒，金塊布朗要到犯規，但卻是兩罰一中，金塊追到114比115仍有1分落後。不過灰狼藍道（Julius Randle）關鍵時刻兩罰俱中，隨後金塊反撲未果，又讓迪文琴佐快攻雙手爆扣，最終灰狼119比114逆轉贏球，系列賽扳平雙方戰成1比1局面。

此戰灰狼贏球頭號功臣就是球隊一哥艾德華茲，他帶傷出擊仍繳出30分、10籃板、2助攻，藍道24分、9籃板、6助攻，迪文琴佐16分、7籃板、6助攻。

金塊方面，莫瑞砍下30分、7籃板、7助攻，約基奇24分、15籃板、8助攻，小哈達威則有16分進帳。

▲金塊莫瑞轟下30分，但無法幫助球隊在主場拿下季後賽2連勝。（圖／路透）