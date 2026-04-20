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活塞魔咒！　季後賽連18年沒在主場贏球、狂吞11連敗

▲活塞康寧漢轟39分，球隊卻在季後賽首戰意外敗給魔術。（圖／路透）

▲活塞連續18年沒有在主場拿下季後賽勝利，已經苦吞季後賽主場11連敗。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

本賽季在東區戰績一路獨走，成為例行賽東區龍頭的底特律活塞，卻在季後賽首輪對上奧蘭多魔術首戰，就狠狠踢到鐵板爆冷輸球。根據數據統計，活塞季後賽已經在主場苦吞「11連敗」，長達18年之久未在主場嚐到勝利滋味，堪稱隊史最大主場魔咒。

活塞本季在當家少主康寧漢（Cade Cunningham）領軍下，加上團隊戰力發揮出色，例行賽繳出60勝22敗成績，高居東區龍頭寶座，也以頭號種子身分挺進東區季後賽。

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季後賽首輪，活塞以逸待勞面對一路從附加賽苦戰勝出的魔術，康寧漢也展現當家球星本色，全場狂砍39分，不料活塞其餘球員表現卻是乏善可陳，最終東區龍頭竟在季後賽首戰以11分之差敗給魔術，吞下難堪敗仗。

連同此戰在內，活塞已經在主場吞下季後賽11連敗，且上次贏球已經要追溯到2008年在東區冠軍賽G4擊敗波士頓塞爾提克。

其後分別在2009年、2016年、2019年都在季後賽首輪遭到橫掃，上季重返季後賽雖然有贏球，但卻是在客場拿下，已經長達18年未在主場拿下季後賽勝利，可說是另類的主場魔咒。

關鍵字： NBA季後賽活塞康寧漢魔術Cade Cunningham

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