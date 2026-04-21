大鬍子哈登追平詹皇神紀錄　騎士隊史第2人季後賽單場25分5抄截

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士21日再度於主場115比105輕取多倫多暴龍，季後賽首輪取得2勝0敗優勢。此戰除了當家球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）領軍轟下30分7籃板、5助攻，而季中交易網羅，被視為騎士爭冠重要基石的「大鬍子」哈登（James Harden）也貢獻28分、5籃板、4助攻、5抄截，成為隊史繼天王球星詹姆斯（LeBron James）之後，隊史首位在季後賽能至少攻下「25分、5抄截」好手。

季後賽首戰被外界形容為「汗都沒流」就輕鬆拿下勝利，哈登今日在主場季後賽首輪第2戰，依舊展現攻防兩端的強大宰制力，全場先發出賽34分53秒，14投9中拿下28分、5籃板、4助攻、5抄截，也幫助騎士在最後決勝其穩住陣腳，10分之差再度贏球，系列賽2比0領先對手暴龍。

哈登也成為自詹皇以後，騎士隊史第2位在季後賽能至少拿下「25分外帶5抄截」好手，也讓騎士管理層在季中決定交易換來「大鬍子」的作法，目前看來是相當明智之舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前哈登季後賽前兩戰平均可繳出25分、3.5籃板、7助攻、3.5抄截，三分球15投7中，攻防兩端都展現出聯盟頂尖球星身價，也成為騎士爭取在東區出線爭冠的最大本錢。

▲「大鬍子」哈登成為騎士隊史自詹皇之後，季後賽首位單場拿下25分、5抄截好手。（圖／路透）