公鹿有意延攬前灰熊教頭　瑞佛斯下台後啟動換帥布局

▲前曼菲斯灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

密爾瓦基公鹿在結束與瑞佛斯（Doc Rivers）的合作後，正積極尋找新任總教練，根據美媒《The Athletic》報導，球團對前曼菲斯灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）展現出高度興趣，並已展開接觸。

《The Athletic》報導指出，公鹿老闆艾登斯（Wes Edens）、哈斯蘭（Jimmy Haslam）與總經理霍斯特（Jon Horst）於上周前往曼菲斯，與仍居住當地的詹金斯會面，針對球隊未來方向與總教練職缺進行討論。

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詹金斯自2019年起執掌灰熊兵符，直到去年3月遭解職，期間帶隊取得250勝214敗戰績，並在6個球季中4度闖進季後賽，展現穩定帶隊能力。

不過，公鹿目前的陣容前景仍存在變數，特別是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的未來動向備受關注，報導也指出，球團不排除在休賽季進行交易的可能性，若成真，將意味著球隊需進入重建階段，在此情況下，具備豐富執教經驗的詹金斯，被視為潛在總教練人選之一。