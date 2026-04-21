運動雲

>

快訊／騎士米歇爾領銜3星合飆83分　季後賽G2痛宰暴龍奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪克里夫蘭騎士交手多倫多暴龍系列第2戰，首戰奪勝的騎士再度發揮強大團隊戰力，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）領軍轟下30分、7籃板、5助攻，「大鬍子」哈登（James Harden）28分、5籃板、4助攻、5抄截，莫布里（Evan Mobley）25分、8籃板，3人合計轟下83分的優勢火力，率領騎士以115比105贏球勇奪2連勝。

首戰順利撂倒暴龍後，今日騎士在主場繼續進行G2賽事，開賽騎士就展現兇猛火力，後場雙星米歇爾、哈登率隊出擊，首節便取得26比19的開局領先優勢。

暴龍次節則開始反撲，「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）率隊出擊，暴龍此節團隊得分甚至以29比28壓過地主騎士，上半場打完騎士以54比48暫時領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過下半場開打後，騎士持續穩住領先態勢，加上內線主戰長人莫布里也開始發揮，騎士前3節打完仍保有7分領先優勢。

末節暴龍雖然一度追到6分差，但決勝期地主騎士仍然展現強大實力，米歇爾三分球破網，隨後又是連續兩波強勢上籃得手，終場前3分9秒讓領先回到16分之多，勝負也就此底定，最終騎士就以10分之差贏球，收下系列賽2連勝。

騎士此戰以「蜘蛛人」米歇爾砍下30分、7籃板、5助攻最佳，哈登28分、5籃板、4助攻、5抄截，莫布里25分、8籃板，3人包辦全隊83分，火力相當驚人。

季後賽首輪苦吞2連敗的暴龍方面，巴恩斯拿下全隊最高26分外帶4籃板、5助攻、2抄截，巴瑞特（RJ Barrett）22分、9籃板、5助攻。

▲騎士米歇爾猛飆30分，幫助球隊在季後賽首輪取得2連勝。（圖／路透）

▲騎士米歇爾猛飆30分，幫助球隊在季後賽首輪取得2連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽騎士米歇爾哈登莫布里暴龍巴恩斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA史上首見！　馬刺溫班亞瑪「全票當選」年度最佳防守球員

NBA史上首見！　馬刺溫班亞瑪「全票當選」年度最佳防守球員

活塞魔咒！　季後賽連18年沒在主場贏球、狂吞11連敗

活塞魔咒！　季後賽連18年沒在主場贏球、狂吞11連敗

主場場均進場人數提升600人　台鋼獵鷹感謝球迷力挺

主場場均進場人數提升600人　台鋼獵鷹感謝球迷力挺

雲豹重返桃園巨蛋　「豹力十年」主題日送電豹女唇印卡

雲豹重返桃園巨蛋　「豹力十年」主題日送電豹女唇印卡

灰狼噩耗！　王牌球星「蟻人」艾德華茲右膝出狀況季後賽G2恐缺陣

灰狼噩耗！　王牌球星「蟻人」艾德華茲右膝出狀況季後賽G2恐缺陣

「洋基嘻哈時代」主題周　曾薀帆、Majin主場熱力開唱

「洋基嘻哈時代」主題周　曾薀帆、Majin主場熱力開唱

史上第1人！　溫班亞瑪季後賽首秀轟35分＋5記三分球大破紀錄

史上第1人！　溫班亞瑪季後賽首秀轟35分＋5記三分球大破紀錄

怪物誕生！　馬刺溫班亞瑪季後賽首秀轟35分破隊史紀錄領軍大勝

怪物誕生！　馬刺溫班亞瑪季後賽首秀轟35分破隊史紀錄領軍大勝

NBA年度獎項最終入圍名單出爐　MVP三強鼎立但湖人唐西奇意外落選

NBA年度獎項最終入圍名單出爐　MVP三強鼎立但湖人唐西奇意外落選

爆冷！東區龍頭活塞季後賽首戰輸了　遭第8種子魔術下剋上撂倒

爆冷！東區龍頭活塞季後賽首戰輸了　遭第8種子魔術下剋上撂倒

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

熱門新聞

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

2快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

3道奇終結者迪亞茲手肘將開刀！

4大谷翔平「1棒DH」先發　挑戰第6轟

5踝襪配球鞋　馬刺老將復古裝扮讓主播笑翻

最新新聞

1回顧李灝宇6轟破木棒聯賽紀錄

2哈登追平詹皇神紀錄　隊史第2人25分5抄截

3道奇老將羅哈斯生涯1000安達陣！

4翁士航捲性平爭議　亞洲貓王唐嘉鴻發聲

5李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

「大君」邊佑錫也怕被罵　為維持高冷秒變臉

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366