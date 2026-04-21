快訊／騎士米歇爾領銜3星合飆83分　季後賽G2痛宰暴龍奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪克里夫蘭騎士交手多倫多暴龍系列第2戰，首戰奪勝的騎士再度發揮強大團隊戰力，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）領軍轟下30分、7籃板、5助攻，「大鬍子」哈登（James Harden）28分、5籃板、4助攻、5抄截，莫布里（Evan Mobley）25分、8籃板，3人合計轟下83分的優勢火力，率領騎士以115比105贏球勇奪2連勝。

首戰順利撂倒暴龍後，今日騎士在主場繼續進行G2賽事，開賽騎士就展現兇猛火力，後場雙星米歇爾、哈登率隊出擊，首節便取得26比19的開局領先優勢。

暴龍次節則開始反撲，「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）率隊出擊，暴龍此節團隊得分甚至以29比28壓過地主騎士，上半場打完騎士以54比48暫時領先。

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不過下半場開打後，騎士持續穩住領先態勢，加上內線主戰長人莫布里也開始發揮，騎士前3節打完仍保有7分領先優勢。

末節暴龍雖然一度追到6分差，但決勝期地主騎士仍然展現強大實力，米歇爾三分球破網，隨後又是連續兩波強勢上籃得手，終場前3分9秒讓領先回到16分之多，勝負也就此底定，最終騎士就以10分之差贏球，收下系列賽2連勝。

騎士此戰以「蜘蛛人」米歇爾砍下30分、7籃板、5助攻最佳，哈登28分、5籃板、4助攻、5抄截，莫布里25分、8籃板，3人包辦全隊83分，火力相當驚人。

季後賽首輪苦吞2連敗的暴龍方面，巴恩斯拿下全隊最高26分外帶4籃板、5助攻、2抄截，巴瑞特（RJ Barrett）22分、9籃板、5助攻。

▲騎士米歇爾猛飆30分，幫助球隊在季後賽首輪取得2連勝。（圖／路透）