拒絕數位孤島！中保董事長贊助飛鏢賽13年、運動是為了找回人與人對視的溫度

▲第13屆亞洲國際飛鏢公開賽將於4月25、26日假台北花博公園爭豔館點燃戰火。（圖／中保科技提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

第13屆亞洲國際飛鏢公開賽（Asia International Darts Tournament Taiwan）將於今年4月25日、26日在台北花博公園爭豔館隆重登場。中保科技長期贊助並推廣這項不分年齡的全民運動，董事長林建涵強調，飛鏢不僅是一項競技，更是一個能讓人們放下手機、打破科技隔閡，回歸溫暖家庭聚會的最佳媒介。

亞洲國際飛鏢公開賽若從早期的推廣階段算起，今年已正式邁入第15個年頭，始終是亞洲各國鏢友最期待的年度盛會。過往賽事吸引了包含泰國、新加坡、香港、韓國及日本等鄰國好手共襄盛舉；即便在2021年疫情嚴峻期間，主辦單位仍排除萬難，讓選手戴著口罩參賽，這份堅持讓飛鏢運動更深植人心。今年賽事已開放報名，預計參與人數將持續刷新歷史紀錄。

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這項賽事背後最重要的推手，莫過於現任中保科技董事長林建涵。他從當年的飛鏢愛好者，躍身成為賽事的核心贊助商與領航員。回憶過往15年的歷程，林建涵笑稱一切彷彿就在昨天。

「當初在台灣接觸到飛鏢，雖然是到不同的店家打比賽，但我發覺大家有一種團結的力量，甚至會製作專屬制服。」林建涵分享，這種凝聚感讓他印象深刻，即便參與者互不認識，只要一句「我們是玩飛鏢的」，話題就能瞬間打開，像是一個大家族般輕鬆融入。

林建涵指出，飛鏢正如同過去幾年的電競，正逐步從「休閒娛樂」轉型為正式的「運動項目」。但他更看重飛鏢作為全民運動的特質——門檻不高且老少咸宜。

「現代人下班回家就是滑手機、玩社群，很多年輕人在對話時連眼睛都不敢對視，注意力也隨之降低。」林建涵憂心地表示。他認為飛鏢運動能強迫人們進行面對面的接觸與眼神交流，許多鏢友甚至帶著下一代一起參與，讓不同家庭藉此機會定期聚會。他深信，在追求高科技發展的同時，人與人之間真實的互動溫熱才是最珍貴的。

▲第13屆亞洲國際飛鏢公開賽將於4月25、26日假台北花博公園爭豔館點燃戰火。（圖／中保科技提供）

雖然飛鏢公開賽在台深耕多年，但林建涵也清醒地指出，亞洲仍有許多國家的發展基礎尚待開發。他強調，現階段的目標是持續穩定地推廣，將亞洲的運動基礎紮穩，「我們先把亞洲的基礎穩固好，未來才有機會帶領大家邁向更廣闊的世界舞台。」

隨著4月底賽事的逼近，台北花博公園爭豔館將再次化身為飛鏢愛好者的殿堂。這場不僅是技術的對決，更是跨越科技隔閡、重建人際連結的文化慶典，正邀請全台民眾一同見證。