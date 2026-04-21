李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

效力底特律老虎的台灣旅美重砲李灝宇，21日在對戰波士頓紅襪之戰迎來生涯重要里程碑，4局上敲出生涯首安，並帶回大聯盟生涯首分打點；雖然老虎終場以6比8不敵紅襪，但李灝宇單場雙安演出，仍為此戰寫下個人難忘一頁。

李灝宇此役在4局上把握得點圈機會，敲出中外野落地安打，不僅替老虎追成2比2平手，也同步收下個人大聯盟生涯首安與首打點。

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到了9局上，他又轟出一支直擊左外野「綠色怪物」的二壘安打，擊球初速高達107.6英里、飛行距離377英呎，再度展現火力。

Hao-Yu Lee gets love from the dugout after his first career hit #DNMW pic.twitter.com/5cal3sQAWU — Logan Reever (@loganreever) April 20, 2026

除了場上表現吸睛，李灝宇敲出首安後回到休息室，也受到隊友熱烈歡迎，維爾林（Matt Vierling）與托瑞斯（Gleyber Torres）先後上演「摸頭殺」替他慶祝，展現球隊良好氣氛；巴耶茲（Javier Baez）則幫忙指揮，將這顆具有紀念價值的首安球順利拿回，為這一刻留下珍貴收藏。

長期關注台灣球員的大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）稍早也在社群媒體Threads發文慶祝，表示「這對台灣棒球來說是很棒的一刻，而且波士頓這場比賽是在早上開打，也讓台灣球迷能在黃金時段收看！」

比賽方面，紅襪在中後段靠著多點開花穩住局勢，7、8兩局合計攻下5分拉開差距，老虎雖在9局上展開反撲，一度追到2分差，但紅襪最終仍守住勝果，以8比6收下勝利。