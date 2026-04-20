雲豹重返桃園巨蛋　「豹力十年」主題日送電豹女唇印卡

▲雲豹將重返桃園巨蛋主場，推出「豹力十年」主題日。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹本週六(25日)將回歸桃園巨蛋主場，對決高雄全家海神，今年適逢雲豹能源成立10週年，球團與雲豹能源攜手推出「豹力十年，守護我們的主場」主題日，號召全體豹迷化身守護主場的「能源英雄」，全力為場上球員吶喊，守護主場！



雲豹能源過去自太陽光電出發，經過十年進化，已成為涵蓋綠電整合、儲能等多元服務的低碳能源整合集團，持續回應產業結構轉變與企業用電需求，期盼透過本次主題日活動，將抽象的能源議題轉化為可參與的活動體驗，讓能源走進生活，拉近與大眾的距離。



本次主題日將以「英雄集結」為主軸，環廊將設置「英雄任務挑戰區」三大關卡，最受矚目的「豹力英雄拳」宛如進階版海帶拳，球迷只要與「浪LIVE電豹女」PK指定動作，獲勝即可獲得女孩們的獨家超香「專屬唇印卡」，另還有考驗手部穩定度的「電力守護」急急棒，以及「英雄集結站」拍照打卡區，只要全數過關，還能加碼抽最夢幻的「全隊簽名球衣」。



賽事當天更安排「英雄集結宣誓」橋段，由人氣女孩金賢姈、笑笑、草莓、雪寶與艾融共同帶動氣氛，引領全場投入守護能源的行列。

除了熱血闖關，深受球迷喜愛的「豹吃海鮮」應援也將在本週六迎來最終回，只要雲豹球員投進一顆3分球即送一隻龍蝦，集滿四球直接重磅升級帝王蟹，賽後將憑購票票根抽出由河馬水產所提供的澎湃海味。