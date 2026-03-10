運動雲

>

2周打9場「太操」　全英賽男單封王的林俊易宣布退出瑞士賽

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲剛剛在全英公開賽男單封王的林俊易，宣布因賽事密集退出瑞士公開賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

BWF300等級的瑞士羽球公開賽今（10日）日開打，不過剛在全英公開賽寫下台灣羽壇新頁的男單好手「左手重砲」林俊易，宣布臨時退賽。他坦言，主要考量近期賽事密集、身體負荷過重，因此選擇在此時踩煞車，為後續更重要的國際賽事保留戰力。

林俊易上周在全英公開賽狀態火燙，接連擊退印尼名將克里斯提、法國好手波波夫，以及泰國昆拉武特、印度森等頂尖對手，最終登頂奪冠，成為史上首位在全英公開賽封王的台灣男單選手。靠著這座冠軍，他本週世界排名也躍升至第8名，改寫個人生涯新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本林俊易規劃馬不停蹄銜接瑞士賽，並以第4種子身分出賽，首輪預計對上日本選手田中湧士。他在全英賽後依計畫前往瑞士備戰，但考量德國公開賽出賽4場、全英公開賽再打5場，短短兩周累積9場高強度比賽，最終仍向大會提出退賽申請。

談到接下來的安排，林俊易表示，「會先專心調整身體狀況，下一場國際賽預計是4月登場的亞洲錦標賽，之後還有湯姆斯盃等重要團體賽事，希望能以更理想的狀態，迎接今年後續的一連串挑戰。」

關鍵字： 林俊易左手重砲羽球全英公開賽冠軍男單BWF瑞士公開賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華女足亞洲盃3比1力克印度闖8強　下一戰對中國拚世界盃門票

中華女足亞洲盃3比1力克印度闖8強　下一戰對中國拚世界盃門票

「女版林書豪」忘不了的台灣美味　陳紫柔點名開吃4美食

「女版林書豪」忘不了的台灣美味　陳紫柔點名開吃4美食

WNBA「女版林書豪」有望加盟中華女籃　陳紫柔喊話：等時機成熟

WNBA「女版林書豪」有望加盟中華女籃　陳紫柔喊話：等時機成熟

快訊／WNBA華裔女將陳紫柔返台辦訓練營　讚WBC中華隊表現超精彩

快訊／WNBA華裔女將陳紫柔返台辦訓練營　讚WBC中華隊表現超精彩

超慘！連「擺爛」爵士都打不贏　勇士決勝期又遭逆轉吞敗

超慘！連「擺爛」爵士都打不贏　勇士決勝期又遭逆轉吞敗

劉丞勳變「蠟筆小勳」　攻城獅瑞迪的大冒險物語主題周登場

劉丞勳變「蠟筆小勳」　攻城獅瑞迪的大冒險物語主題周登場

洋基「大鬍子」發威！　柯瓦隆率隊奪隊史第2勝還拿單周MVP

洋基「大鬍子」發威！　柯瓦隆率隊奪隊史第2勝還拿單周MVP

NBA當代第一人是我！　雷霆SGA秀3.3秒準絕殺還追平張伯倫神紀錄

NBA當代第一人是我！　雷霆SGA秀3.3秒準絕殺還追平張伯倫神紀錄

NBA史上第9人！　「大鬍子」哈登達生涯29000分里程碑

NBA史上第9人！　「大鬍子」哈登達生涯29000分里程碑

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

【我也要看演唱會】觀眾席上見有貓偷跑進來要看蔡依林XD

熱門新聞

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

慘遭日本扣倒！中華隊為何能逆轉氣勢？曾文誠點出關鍵

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

捷克工程師壓制日本4.2局無失分　最後一舞全場歡聲中退場

最後一次帶中華隊？曾豪駒感性發文：讓我們一起畢業

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

2捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

3中華隊為何能逆轉氣勢？曾公點出關鍵

4韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

5捷克工程師壓制日本4.2局無失分

最新新聞

1台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

2全英賽強勢封王　林俊易宣布退出瑞士賽

3羅戈可能開幕戰先發？平野這麼說

4中華女足捷報　亞洲盃勇闖8強

5賽後馬上開會　平野叮嚀當挑戰者

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366