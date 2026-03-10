2周打9場「太操」　全英賽男單封王的林俊易宣布退出瑞士賽

▲剛剛在全英公開賽男單封王的林俊易，宣布因賽事密集退出瑞士公開賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

BWF300等級的瑞士羽球公開賽今（10日）日開打，不過剛在全英公開賽寫下台灣羽壇新頁的男單好手「左手重砲」林俊易，宣布臨時退賽。他坦言，主要考量近期賽事密集、身體負荷過重，因此選擇在此時踩煞車，為後續更重要的國際賽事保留戰力。

林俊易上周在全英公開賽狀態火燙，接連擊退印尼名將克里斯提、法國好手波波夫，以及泰國昆拉武特、印度森等頂尖對手，最終登頂奪冠，成為史上首位在全英公開賽封王的台灣男單選手。靠著這座冠軍，他本週世界排名也躍升至第8名，改寫個人生涯新高。

原本林俊易規劃馬不停蹄銜接瑞士賽，並以第4種子身分出賽，首輪預計對上日本選手田中湧士。他在全英賽後依計畫前往瑞士備戰，但考量德國公開賽出賽4場、全英公開賽再打5場，短短兩周累積9場高強度比賽，最終仍向大會提出退賽申請。

談到接下來的安排，林俊易表示，「會先專心調整身體狀況，下一場國際賽預計是4月登場的亞洲錦標賽，之後還有湯姆斯盃等重要團體賽事，希望能以更理想的狀態，迎接今年後續的一連串挑戰。」