運動雲

>

NBA史上第9人！　「大鬍子」哈登達生涯29000分里程碑

記者杜奕君／綜合報導

NBA當代「最強雙能衛」代表人物，「大鬍子」哈登（James Harden）10日在主場對上費城七六人之戰，完成生涯重要里程碑，哈登砍下全場最高21分外帶5籃板、5助攻，並成為聯盟史上第9位達成得到「29000分」里程碑好手，也帶領克里夫蘭騎士以115比101贏球，拿下近4戰內第3勝。

七六人此戰踢館騎士主場，但陣容卻是傷兵一籮筐，包括「大帝」恩比德（Joel Embiid），本季已經扛下實質一哥的明星主控馬克西（Tyrese Maxey），以及喬治喬治（Paul George）與重點新秀艾奇康（VJ Edgecombe）通通高掛免戰牌無法出賽。

但這樣的狀況並未讓七六人束手就擒，開賽仍一路壓制地主騎士，但騎士一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）此時殺出，搭配日前交易入隊的艾利斯（Keon Ellis）攜手砍分，騎士半場打完以56比44逆轉超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場開打後，「大鬍子」哈登開始加溫，騎士一度將領先擴大來到25分之多，比賽勝負也早早定調，騎士以14分之差輕取七六人。

值得一提的是，哈登此戰除了砍下全場最高21分外帶5籃板、5助攻，首節剩下4分3秒時，更利用站上罰球線機會，將個人生涯總得分推上了「29000分」，成為聯盟史上第9位達成此紀錄好手。

除了哈登拿下21分之外，艾利斯砍下19分，米歇爾則有17分、3籃板、6助攻、2抄截。至於吞敗的七六人方面，則以葛萊姆斯（Quentin Grimes）的17分最佳。

▲「大鬍子」哈登在對上七六人之戰，完成生涯29000分里程碑。（圖／路透）

▲「大鬍子」哈登在對上七六人之戰，完成生涯29000分里程碑。（圖／路透）

關鍵字： NBA哈登大鬍子29000分騎士七六人James Harden

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

NBA爆涉賭！砍將羅齊爾遭禁賽　黃蜂補償方案出爐賠熱火次輪籤

NBA爆涉賭！砍將羅齊爾遭禁賽　黃蜂補償方案出爐賠熱火次輪籤

破局！柯瑞、格林組「夢幻3巨頭」無望　美媒：詹皇無意加盟勇士

破局！柯瑞、格林組「夢幻3巨頭」無望　美媒：詹皇無意加盟勇士

百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

洋基隊史第2勝來了！　張傑瑋13分6籃板10助攻打爆獵鷹

洋基隊史第2勝來了！　張傑瑋13分6籃板10助攻打爆獵鷹

快訊／台灣好棒！左手重砲締造歷史　林俊易全英公開賽男單封王

快訊／台灣好棒！左手重砲締造歷史　林俊易全英公開賽男單封王

快訊／台灣羽球「最強混雙」誕生　葉宏蔚、詹又蓁全英公開賽奪冠

快訊／台灣羽球「最強混雙」誕生　葉宏蔚、詹又蓁全英公開賽奪冠

最強杰倫狂轟生涯新高42分　國王賞雲豹本季首度主場2連敗

最強杰倫狂轟生涯新高42分　國王賞雲豹本季首度主場2連敗

感動！盛讚陳傑憲帶傷不放棄代表中華隊　李洋日本觀戰好感動

感動！盛讚陳傑憲帶傷不放棄代表中華隊　李洋日本觀戰好感動

真神！杭特0.8秒致勝單打準絕殺　海神主場2分險勝特攻

真神！杭特0.8秒致勝單打準絕殺　海神主場2分險勝特攻

【馬爾急死】主人一直喊握手卻不伸手　馬爾濟斯氣到怒吠XD

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

5與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

最新新聞

1連擺爛爵士都輸　勇士近10戰7敗

2史金斯直呼「例行賽不會有這種場面」

3劉丞勳變蠟筆小勳　攻城獅主題周登場

4東蛋哭過笑過！國手們謝球迷相挺

5洋基大鬍子發威　柯瓦隆奪單周MVP

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366