NBA史上第9人！　「大鬍子」哈登達生涯29000分里程碑

記者杜奕君／綜合報導

NBA當代「最強雙能衛」代表人物，「大鬍子」哈登（James Harden）10日在主場對上費城七六人之戰，完成生涯重要里程碑，哈登砍下全場最高21分外帶5籃板、5助攻，並成為聯盟史上第9位達成得到「29000分」里程碑好手，也帶領克里夫蘭騎士以115比101贏球，拿下近4戰內第3勝。

七六人此戰踢館騎士主場，但陣容卻是傷兵一籮筐，包括「大帝」恩比德（Joel Embiid），本季已經扛下實質一哥的明星主控馬克西（Tyrese Maxey），以及喬治喬治（Paul George）與重點新秀艾奇康（VJ Edgecombe）通通高掛免戰牌無法出賽。

但這樣的狀況並未讓七六人束手就擒，開賽仍一路壓制地主騎士，但騎士一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）此時殺出，搭配日前交易入隊的艾利斯（Keon Ellis）攜手砍分，騎士半場打完以56比44逆轉超前。

下半場開打後，「大鬍子」哈登開始加溫，騎士一度將領先擴大來到25分之多，比賽勝負也早早定調，騎士以14分之差輕取七六人。

值得一提的是，哈登此戰除了砍下全場最高21分外帶5籃板、5助攻，首節剩下4分3秒時，更利用站上罰球線機會，將個人生涯總得分推上了「29000分」，成為聯盟史上第9位達成此紀錄好手。

除了哈登拿下21分之外，艾利斯砍下19分，米歇爾則有17分、3籃板、6助攻、2抄截。至於吞敗的七六人方面，則以葛萊姆斯（Quentin Grimes）的17分最佳。

▲「大鬍子」哈登在對上七六人之戰，完成生涯29000分里程碑。（圖／路透）