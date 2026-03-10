運動雲

中華女足亞洲盃3比1力克印度闖8強　下一戰對中國拚世界盃門票

▲中華女足擊敗印度，挺進亞洲盃8強。（圖／中華足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華女足在小組賽最終戰火力全開，迎戰印度展現強大進攻效率，最終以3比1收下關鍵勝利，不僅成功搶下C組第二，也確定挺進8強。依賽制，8強對手將是亞洲勁旅中國隊，只要再拿下一勝，就能直接取得世界盃門票，戰況備受關注。

比賽開局雙方節奏偏快，印度率先以高壓逼搶製造威脅，中華女足門前一度陷入危機，但防線成功化解。第12分鐘，印度後場傳球失誤，中華女足把握機會，由蘇育萱接應隊友傳中輕鬆破網，率先取得領先。不過場上局勢隨後拉鋸，印度靠自由球機會在第37分鐘追平比分。

關鍵時刻出現在上半場傷停補時，中華女足連續進攻造成印度禁區犯規，雖然12碼罰球先擊中門柱，但反彈後碰到印度門將身體彈入球門，形成烏龍球，讓中華女足帶著2比1優勢進入下半場。

易邊後，中華女足持續掌握節奏，多次在禁區內製造破門機會。第77分鐘，陳昱嫀在一對一情況下冷靜推射得手，將比分拉開至3比1，徹底穩住戰局。傷停補時前，門將程思瑜連續擋下印度自由球射門，成功守住勝果。

總教練查克摩爾賽後表示，這是一場極為艱難的比賽，他向印度隊展現的拚勁致敬，也肯定自家球員在逆境中仍能堅持戰術風格。「數據顯示我們在各方面都佔優勢，但真正關鍵的是球員不斷奮戰的精神，這場勝利是她們應得的。」

談到即將到來的8強戰，查克摩爾指出，過去一年已與中國隊交手過，球隊對對手並不陌生，「我們已經做好準備，也清楚該如何應對。」中場球員松永早姬與許翊筠也不約而同表示，晉級8強令人開心，但真正的挑戰現在才開始，全隊會持續朝世界盃目標前進。

關鍵字： 女足亞洲盃中華女足印度世界盃

