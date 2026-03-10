運動雲

NBA當代第一人是我！　雷霆SGA秀3.3秒準絕殺還追平張伯倫神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA當代第一人之爭，10日正式上演！丹佛金塊作客交手奧克拉荷馬雷霆之戰，聯盟兩大MVP等級球星約基奇（Nikola Jokic）與吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再次對決。最終吉爾吉斯-亞歷山大在比賽剩下3.3秒時飆進關鍵三分球，讓雷霆以129比126捍衛主場勝利。SGA也追平上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）紀錄，連續126場個人得分至少來到20分。

聯盟龍頭雷霆今日主場迎戰金塊踢館，金塊在擺脫傷兵潮，主力整齊回歸情況下，開賽一度靠著主力前鋒戈登（Aaron Gordon）單節狂砍19分，幫助球隊以雙位數領先。

但雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大領軍下，展現聯盟衛冕軍霸氣，雙方一路拉鋸到最後決勝期，金塊約基奇先在終場前8.5秒飆進弧頂大號三分球，隨後金塊主控莫瑞（Jamal Murray）又罰近追平比分關鍵進球，讓雙方戰成126比126平手局面。

不過雷霆在終場前8.5秒喊出暫停部署最後一擊，在吉爾吉斯-亞歷山大操刀下，他在終場前3.3秒面對嚴防依舊飆進高難度三分球，隨後金塊反撲失手，雷霆就以3分之差勝出。

雷霆此戰以吉爾吉斯-亞歷山大砍下35分、9籃板、15助攻的準大三元數據，加上致勝準絕殺成為贏球頭號功臣，威廉斯（Jaylin Williams）則有29分、12籃板進帳。

值得一提的是，吉爾吉斯-亞歷山大也追平傳奇中鋒張伯倫紀錄，連續126場個人得分至少來到20分，接下來很可能將寫下聯盟不可思議的嶄新里程碑。

飲恨吞敗的金塊方面，「小丑」約基奇砍下32分、14籃板、13助攻依舊生猛，戈登則是23分、10籃板，莫瑞21分、8籃板、6助攻。

▲吉爾吉斯-亞歷山大完成高難度後撤步準絕殺三分球，幫助雷霆擊敗強敵金塊。（圖／路透）

▲吉爾吉斯-亞歷山大完成高難度後撤步準絕殺三分球，幫助雷霆擊敗強敵金塊。（圖／路透）

﻿

