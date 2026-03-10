超慘！連「擺爛」爵士都打不贏　勇士決勝期又遭逆轉吞敗

記者杜奕君／綜合報導

近期飽受傷兵問題影響的NBA人氣勁旅金州勇士，今日作客踢館本賽季已經提前「擺爛」準備力拚選秀權的猶他爵士，勇士此戰即便有「咖哩弟」柯瑞（Seth Curry）回歸，但勇士又在最後決勝期遭到爵士辛森（Blake Hinson）飆進關鍵三分彈，最終爵士以119比116捍衛主場勝利，勇士則是吞下近10戰的第7敗。

勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，不過此戰他的親弟弟小柯瑞則順利傷癒歸隊。

勇士此戰上半場表現亮眼，靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）外線飆分緊咬不放，但地主爵士靠著團隊平均攻勢，半場打完以59比55取得領先。

下半場開打後，爵士持續均衡且兇猛團隊火力，一度拉開雙位數領先優勢，但末節勇士開始追分，梅爾頓（De'Anthony Melton）外線開火將比分追平。

隨後兩隊展開拉鋸，勇士一度逆轉超前，但終場前29.9秒辛森飆進關鍵三分彈，讓爵士再次取得領先優勢，隨後勇士梅爾頓雖然再度三分球命中追到僅1分落後，但最後關頭爵士兩罰俱中穩住勝果，以3分之差捍衛主場勝利。

爵士此戰共8人得分達雙位數，以森薩博（Brice Sensabaugh）拿下21分最高，菲利波斯基（Kyle Filipowski）19分、15籃板同樣表現出色。

輸球後戰績32勝32敗，又回到5成勝率保衛戰的勇士方面，梅爾頓拿下全隊最高22分外帶7籃板、2助攻、2抄截，波傑姆斯基14分、8籃板、4助攻、2抄截。

▲勇士決勝期又遭逆轉，不敵西區倒數第2名的爵士。（圖／路透）