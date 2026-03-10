運動雲

快訊／WNBA華裔女將陳紫柔返台辦訓練營　讚WBC中華隊表現超精彩

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲WNBA華裔女籃好手陳紫柔睽違7年返台，也首度舉辦籃球訓練營。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

現年24歲，目前效力美國WNBA女子職籃「金州女武神」隊的華裔175公分後衛陳紫柔，10日現身新北市莊敬高職舉辦籃球訓練營，指導4所HBL、JHBL女籃年輕球員。陳紫柔上次返台已經是8年前，但仍對台灣美食念念不忘，她也透露看了先前的WBC世界棒球經典賽，對於中華隊擊敗南韓之戰印象深刻。

大學先後就讀美國NCAA名門勁旅普林斯頓大學、康乃狄克大學，並曾拿下NCAA女籃冠軍殊榮，陳紫柔在去年投入WNBA女子職籃選秀，在第3輪總順位第30位被金州女武神選中，也由於華裔身分，在球隊具有高人氣，甚至球衣銷售量也是相當驚人。

陳紫柔應邀此次返台，舉行個人籃球訓練營，今天她現身莊敬高職永和校區，親自規劃訓練菜單，指導包括莊敬高職女籃、永平高中女籃、民族實中女籃以及永和國中女籃的小球員。

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳紫柔親自在訓練營示範動作給所有參訓學員。（圖／記者湯興漢攝）

在訓練過程，陳紫柔也親自下場示範動作，並與小球員進行實戰對打。並贈送最後冠軍隊伍小禮物與合影留念、分享籃球路上的經驗談。

此次和媽媽、姊姊一同返台，上次回來台灣已經是7年前的陳紫柔笑說，「包括蔥油餅、小籠包、剉冰和奶茶我都很想吃！」姊姊則加碼爆料，陳紫柔還很喜歡台灣的茶葉蛋。

小時候也打過女子壘球，練過田徑的陳紫柔也是個棒球迷，她特別提到日前剛剛結束的中華隊WBC世界棒球經典賽，對於中華隊的好表現印象深刻。

陳紫柔說，「中華隊的表現真的很棒，特別是對南韓的那場比賽我也有看，打得非常精彩。」

此次陳紫柔返台，明天她也將前進TPBL職籃新竹御嵿攻城獅主場觀戰，不過她透露對於台灣籃壇的了解不是太深，只知道攻城獅是一支很有人氣的球隊，也很期待明天的比賽。

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲WNBA女籃好手陳紫柔返台舉辦訓練營，共有4所學校的小球員參訓。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 中華隊WBC陳紫柔WNBA金州女武神女籃2026WBC2026WBC中華隊

