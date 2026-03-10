運動雲

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

▲2026年全國國民小學籃球錦標賽將開打、「台灣飛人」陳信安勉勵小球員將基本動作練好。（圖／小學籃賽提供）

▲2026年全國國民小學籃球錦標賽將開打。（圖／小學籃賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2026年全國國民小學籃球錦標賽」開賽記者會於今日（3/9）隆重登場，來自全國各縣市的參賽隊伍教練與小球員代表齊聚一堂，共同為年度小學籃壇盛事揭開序幕。今年更邀請高中HBL四強球隊教練與球員蒞臨現場，跨世代同場相見，象徵籃球精神的傳承與延續。
 
運動部政務次長黃啟煌在致詞中提到如此盛大的基層賽事跟運動部推動的「全民運動」政策是一致的，希望所有基層的運動都是好玩有趣進而喜歡運動成為生活的一部份。尤其更感謝本屆賽會獲得多家企業共襄盛舉、鼎力支持。
 
小學體總理事長陳煥修在致詞時説到「未來將持續把資源挹注到更多偏鄉與偏遠地區，讓更多孩子擁有公平參與的機會。」值得一提的是，近幾年贊助經費特別規畫投入於協助偏鄉小校北上參賽所需的交通、住宿與餐費，減輕學校與家庭負擔，讓孩子能安心站上全國舞台。

此外，企業亦針對偏鄉弱勢兒少提供獎學金，以及球衣、球鞋等實質 裝備資源，期盼讓每一位熱愛籃球的孩子，都有「綻放球技」的機會，不因環境而受限。

退役球星「台灣飛人」陳信安在受訪時指出，國內基層籃球賽事已由百隊增至330餘隊，展現蓬勃風氣。他認為小學球員應優先培養基本觀念與邏輯，此階段與學業並無衝突；但隨著層級提升，球員必須在球技與課業間做出選擇。他強調家長與學校的引導至關重要，應共同協助孩子確認未來目標並精確定位。
 
小學體總也邀請高中HBL四強球隊球員們也與學弟妹面對面分享自身升學歷程與籃球之路的甘苦談，並勉勵小球員們在追逐夢想的同時，更要重視學習、培養良好品格與自律態度。WSBL球員代表黃鈴娟等則鼓勵孩子們珍惜團隊合作的力量，學會在勝負之外，看見努力與成長的價值。

▲2026年全國國民小學籃球錦標賽將開打、「台灣飛人」陳信安勉勵小球員將基本動作練好。（圖／小學籃賽提供）

▲「台灣飛人」陳信安（右）勉勵小球員將基本動作練好。（圖／小學籃賽提供）

