「女版林書豪」忘不了的台灣美味　陳紫柔點名開吃4美食

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲WNBA美國女子職籃首位台裔球員陳紫柔，今日返台舉辦籃球訓練營。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

美國WNBA女子職籃史上首位台裔球員，目前效力「金州女武神」隊的175公分後衛陳紫柔，10日現身新北市莊敬高職舉辦籃球訓練營。闊別7年再度與母親、姊姊返台，陳紫柔也特別喊話想要大啖台灣味美食，並點名包括蔥油餅、小籠包、剉冰以及奶茶，都是自己很想品嚐的台灣味。

父母都來自台灣，陳紫柔不僅是史上首位台裔拿下NCAA全美大學女籃冠軍好手，更在去年站上女籃最高殿堂WNBA，成為金州女武神一員，並憑藉亞裔身分在灣區主場享有高人氣，球衣銷售量也名列前茅。

雖然中文不是太流利，陳紫柔今日現身訓練營，也向台灣球迷親切以中文問好，她也親自規劃今日的訓練課程，希望讓參訓的國、高中小選手獲得收穫。

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳紫柔喊話相當懷念台灣美食。（圖／記者湯興漢攝）

陳紫柔笑說，「很開心能回到台灣，我目前也非常享受WNBA這個職業舞台，能夠和這些很棒的隊友一起上場比賽，是非常棒的體驗。」

另外，陳紫柔也喊話，無論是什麼階段，基本動作都具有非常高的重要性，包括目前在美國NCAA舞台打拚的5名台灣球員，只要一步一步的來，好的事情自然就會發生。

久未回到台灣，陳紫柔也笑說，「我很想吃蔥油餅、小籠包剉冰以及奶茶，也喊話未來只要時機成熟，會有加入中華女籃效力的可能性。」

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳紫柔未來也不排除效力中華女籃可能性。（圖／記者湯興漢攝）

