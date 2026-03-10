運動雲

>

破局！柯瑞、格林組「夢幻3巨頭」無望　美媒：詹皇無意加盟勇士

▲▼湖人詹姆斯、八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國媒體爆料詹姆斯無意加盟勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）在本賽季結束後，將成為完全自由球員，其動向引發外界高度關注。日前已經傳出人氣勁旅金州勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）格林（Draymond Green）將出馬遊說詹姆斯加盟。不過美國媒體今日爆料，詹皇若不選擇退役，只可能留在湖人或是重返克里夫蘭騎士效力，並無意加盟灣區軍團。

現年41歲的詹姆斯在本季結束後，將再次取得完全自由球員身分，而日前一度傳出與他有著好交情的勇士雙星柯瑞、格林將積極爭取他的加盟，組成新勇士「夢幻3巨頭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過根據《Lakers Daily》報導，據消息人士透露，詹皇本季結束後不會選擇退役，但也不會轉戰勇士進行「退休巡演」，他的選擇只有留在湖人，或是回到發跡母隊騎士效力。

根據報導指出，雖然詹姆斯與柯瑞、格林有著不錯關係，詹皇和格林甚至是同個經紀人，但詹姆斯若選擇曾在NBA總冠軍賽3度擊敗他的球隊簽約，將震撼整個NBA甚至全球籃壇。

但眼前詹姆斯最大難題，恐怕還是如何與傷勢並存，目前他因為左腳關節炎、左手肘挫傷持續休兵，本季也確定因為出賽場次未達聯盟最低標準65場，已經無緣爭取年度個人獎項。

無獨有偶，勇士一哥柯瑞本季同樣由於「跑者膝」傷勢困擾，目前同樣待在傷兵名單，也因為出賽數不足，確定無緣爭取本季個人獎項。

▲勇士柯瑞完成生涯里程碑，NBA總得分超越「狼王」賈奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞延攬詹皇加盟勇士希望可能落空。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA詹姆斯柯瑞勇士3巨頭格林

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

洋基隊史第2勝來了！　張傑瑋13分6籃板10助攻打爆獵鷹

洋基隊史第2勝來了！　張傑瑋13分6籃板10助攻打爆獵鷹

快訊／台灣好棒！左手重砲締造歷史　林俊易全英公開賽男單封王

快訊／台灣好棒！左手重砲締造歷史　林俊易全英公開賽男單封王

快訊／台灣羽球「最強混雙」誕生　葉宏蔚、詹又蓁全英公開賽奪冠

快訊／台灣羽球「最強混雙」誕生　葉宏蔚、詹又蓁全英公開賽奪冠

最強杰倫狂轟生涯新高42分　國王賞雲豹本季首度主場2連敗

最強杰倫狂轟生涯新高42分　國王賞雲豹本季首度主場2連敗

感動！盛讚陳傑憲帶傷不放棄代表中華隊　李洋日本觀戰好感動

感動！盛讚陳傑憲帶傷不放棄代表中華隊　李洋日本觀戰好感動

真神！杭特0.8秒致勝單打準絕殺　海神主場2分險勝特攻

真神！杭特0.8秒致勝單打準絕殺　海神主場2分險勝特攻

快訊／前亞洲第一控衛倒下　郭艾倫左膝前十字韌帶斷裂賽季報銷

快訊／前亞洲第一控衛倒下　郭艾倫左膝前十字韌帶斷裂賽季報銷

SGA轟42.8秒致勝三分彈　雷霆撂倒咖哩大神缺陣勇士

SGA轟42.8秒致勝三分彈　雷霆撂倒咖哩大神缺陣勇士

公鹿「字母哥」27分9籃板8助攻全能秀　終止4連敗主場宰爵士

公鹿「字母哥」27分9籃板8助攻全能秀　終止4連敗主場宰爵士

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

5輸球還吵架！巴拿馬休息區爆內鬨

最新新聞

1文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

2李政厚談「好制度」盼更多球員挑戰MLB

3NBA羅齊爾涉賭　黃蜂要賠熱火次輪籤

4吉田正尚WBC大爆發！美媒喊：可交易

5美國王牌史金斯60球7K封鎖墨西哥

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366