破局！柯瑞、格林組「夢幻3巨頭」無望　美媒：詹皇無意加盟勇士

洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）在本賽季結束後，將成為完全自由球員，其動向引發外界高度關注。日前已經傳出人氣勁旅金州勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）格林（Draymond Green）將出馬遊說詹姆斯加盟。不過美國媒體今日爆料，詹皇若不選擇退役，只可能留在湖人或是重返克里夫蘭騎士效力，並無意加盟灣區軍團。

現年41歲的詹姆斯在本季結束後，將再次取得完全自由球員身分，而日前一度傳出與他有著好交情的勇士雙星柯瑞、格林將積極爭取他的加盟，組成新勇士「夢幻3巨頭」。

不過根據《Lakers Daily》報導，據消息人士透露，詹皇本季結束後不會選擇退役，但也不會轉戰勇士進行「退休巡演」，他的選擇只有留在湖人，或是回到發跡母隊騎士效力。

根據報導指出，雖然詹姆斯與柯瑞、格林有著不錯關係，詹皇和格林甚至是同個經紀人，但詹姆斯若選擇曾在NBA總冠軍賽3度擊敗他的球隊簽約，將震撼整個NBA甚至全球籃壇。

但眼前詹姆斯最大難題，恐怕還是如何與傷勢並存，目前他因為左腳關節炎、左手肘挫傷持續休兵，本季也確定因為出賽場次未達聯盟最低標準65場，已經無緣爭取年度個人獎項。

無獨有偶，勇士一哥柯瑞本季同樣由於「跑者膝」傷勢困擾，目前同樣待在傷兵名單，也因為出賽數不足，確定無緣爭取本季個人獎項。

