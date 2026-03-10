運動雲

>

WNBA「女版林書豪」有望加盟中華女籃　陳紫柔喊話：等時機成熟

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲WNBA美國女子職籃首位台裔球員陳紫柔，今日返台舉辦籃球訓練營。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

目前效力美國WNBA女子職籃「金州女武神」隊的華裔175公分後衛陳紫柔，10日現身新北市莊敬高職舉辦籃球訓練營，指導4所HBL、JHBL的年輕球員。談到未來是否有意加盟中華女籃效力，陳紫柔給出肯定答案，強調只要時機成熟就願意披上中華隊戰袍出賽。不過她也強調，眼前自己仍是一步一步來，努力強化自身的實力。

父母都來自台灣，現年24歲的陳紫柔從小就展露運動天份，此次陪同她返台的母親及姊姊透露，「陳紫柔從小就打女子壘球，也有參與田徑賽事，一直對運動有著高度興趣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳紫柔在高中階段嶄露頭角後，大學也分別就讀普林斯頓大學、康乃狄克大學等NCAA名校，並在2025年幫助康大拿下全美女籃冠軍，隨後投入WNBA女子職籃選秀，也在第3輪總順位第30位被金州女武神挑中，首個職業賽季出賽24場，場均10.3分鐘的上場時間能貢獻2分、0.9籃板、1助攻。

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳紫柔對於未來是否加入中華女籃效力，給出肯定答覆。（圖／記者湯興漢攝）

WNBA賽季結束後，陳紫柔又轉往捷克聯賽發展，此次則是睽違7年再度回到台灣，除了今天舉辦籃球訓練營，明天也將前往TPBL職籃新竹御嵿攻城獅主場觀戰。

由於是WNBA首位具有台灣血統球員，陳紫柔也被冠上「女版林書豪」稱號，談到未來是否有機會代表中華女籃出賽，陳紫柔也給出正面答案表示，「未來一定有機會，等時機成熟就有可能，但現階段我還是專注在提升自己的能力。」

陳紫柔的母親與姊姊也強調，對於未來陳紫柔打中華女籃這件事樂觀其成，她們也強調一定會支持陳紫柔的一切決定。

▲▼台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen來台訓練營，以自身經驗教導台灣國高中女子籃球選手。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳紫柔的籃球經歷與背景，讓她被冠上「女版林書豪」稱號。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 陳紫柔女籃WNBA中華隊中華女籃金州女武神台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／WNBA華裔女將陳紫柔返台辦訓練營　讚WBC中華隊表現超精彩

快訊／WNBA華裔女將陳紫柔返台辦訓練營　讚WBC中華隊表現超精彩

超慘！連「擺爛」爵士都打不贏　勇士決勝期又遭逆轉吞敗

超慘！連「擺爛」爵士都打不贏　勇士決勝期又遭逆轉吞敗

劉丞勳變「蠟筆小勳」　攻城獅瑞迪的大冒險物語主題周登場

劉丞勳變「蠟筆小勳」　攻城獅瑞迪的大冒險物語主題周登場

洋基「大鬍子」發威！　柯瓦隆率隊奪隊史第2勝還拿單周MVP

洋基「大鬍子」發威！　柯瓦隆率隊奪隊史第2勝還拿單周MVP

NBA當代第一人是我！　雷霆SGA秀3.3秒準絕殺還追平張伯倫神紀錄

NBA當代第一人是我！　雷霆SGA秀3.3秒準絕殺還追平張伯倫神紀錄

NBA史上第9人！　「大鬍子」哈登達生涯29000分里程碑

NBA史上第9人！　「大鬍子」哈登達生涯29000分里程碑

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

NBA爆涉賭！砍將羅齊爾遭禁賽　黃蜂補償方案出爐賠熱火次輪籤

NBA爆涉賭！砍將羅齊爾遭禁賽　黃蜂補償方案出爐賠熱火次輪籤

破局！柯瑞、格林組「夢幻3巨頭」無望　美媒：詹皇無意加盟勇士

破局！柯瑞、格林組「夢幻3巨頭」無望　美媒：詹皇無意加盟勇士

百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

【笑容轉移到爸媽臉上】中華隊打贏韓國超爽！寶寶卻成唯一受害者XD

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

捷克工程師壓制日本4.2局無失分　最後一舞全場歡聲中退場

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛

3捷克工程師壓制日本4.2局無失分

4文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

5陳冠宇感性告別國家隊

最新新聞

1陳冠宇為國出征20年　陳俊秀讚不容易

2中華隊為何能逆轉氣勢？曾公點出關鍵

3捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

4悍將三傑WBC很扛　教頭後藤欣慰

5沒看美美對決大谷　平野：平安就好

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366