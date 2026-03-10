WNBA「女版林書豪」有望加盟中華女籃　陳紫柔喊話：等時機成熟

▲WNBA美國女子職籃首位台裔球員陳紫柔，今日返台舉辦籃球訓練營。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

目前效力美國WNBA女子職籃「金州女武神」隊的華裔175公分後衛陳紫柔，10日現身新北市莊敬高職舉辦籃球訓練營，指導4所HBL、JHBL的年輕球員。談到未來是否有意加盟中華女籃效力，陳紫柔給出肯定答案，強調只要時機成熟就願意披上中華隊戰袍出賽。不過她也強調，眼前自己仍是一步一步來，努力強化自身的實力。

父母都來自台灣，現年24歲的陳紫柔從小就展露運動天份，此次陪同她返台的母親及姊姊透露，「陳紫柔從小就打女子壘球，也有參與田徑賽事，一直對運動有著高度興趣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳紫柔在高中階段嶄露頭角後，大學也分別就讀普林斯頓大學、康乃狄克大學等NCAA名校，並在2025年幫助康大拿下全美女籃冠軍，隨後投入WNBA女子職籃選秀，也在第3輪總順位第30位被金州女武神挑中，首個職業賽季出賽24場，場均10.3分鐘的上場時間能貢獻2分、0.9籃板、1助攻。

▲陳紫柔對於未來是否加入中華女籃效力，給出肯定答覆。（圖／記者湯興漢攝）

WNBA賽季結束後，陳紫柔又轉往捷克聯賽發展，此次則是睽違7年再度回到台灣，除了今天舉辦籃球訓練營，明天也將前往TPBL職籃新竹御嵿攻城獅主場觀戰。

由於是WNBA首位具有台灣血統球員，陳紫柔也被冠上「女版林書豪」稱號，談到未來是否有機會代表中華女籃出賽，陳紫柔也給出正面答案表示，「未來一定有機會，等時機成熟就有可能，但現階段我還是專注在提升自己的能力。」

陳紫柔的母親與姊姊也強調，對於未來陳紫柔打中華女籃這件事樂觀其成，她們也強調一定會支持陳紫柔的一切決定。

▲陳紫柔的籃球經歷與背景，讓她被冠上「女版林書豪」稱號。（圖／記者湯興漢攝）