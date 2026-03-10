劉丞勳變「蠟筆小勳」　攻城獅瑞迪的大冒險物語主題周登場

▲攻城獅瑞迪的大冒險物語主題周登場。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅將於3月11日、14日與15日在「風城主場」新竹縣體育館換上奇幻色彩，推出年度最具想像力的親子主題活動「瑞迪的大冒險物語」主題周。本次主題周三連戰，攻城獅將分別迎戰臺北台新戰神、高雄全家海神及新北國王，球團更號召獅紫軍與小獅紫們，一起進入瘋狂的瑞迪宇宙。



本次主題周設定了充滿驚奇的故事背景，瑞迪因為吃了壞掉的貢丸、吹了太多新竹強風、甚至誤食太多米粉，分裂成了「黑色瑞迪」、「瘋瘋瑞迪」與「捲捲瑞迪」，甚至還有飛向外太空的「太空人瑞迪」。為了拯救失控的瑞迪宇宙，紙箱UNCLE正在研究室調製解藥，目前僅差最後一味關鍵成分「快樂能量」。

攻城獅球團邀請所有球迷親臨現場，用熱情的吶喊與歡樂轉化為解藥，幫助瑞迪重拾初衷。為了營造極致的冒險氛圍，本次活動主視覺勾勒出色彩斑斕的瑞迪宇宙。有趣的是，本次球員也親自參與創作，繪製隊友「肖像」，並作為賽前介紹的出場圖卡，讓球迷看見職業球星大男孩的一面。

此外，本周末的主題球衣將採用「瑞迪畫風童趣版」，球衣背面的姓名更是別出心裁，改以球員的綽號呈現，大幅拉近球員與小球迷間的距離。

曾柏喻選用「南湖戰神」作為自己的綽號，曾柏喻表示，「希望自己在這次主題周時，能用南湖戰神的氣勢表現給現場的小小獅紫軍們看！」

劉丞勳則是選擇「蠟筆小勳」作為綽號，他說，「小時候最喜歡的卡通就是蠟筆小新，而且自己算是濃眉一族，常常被同學取綽號為蠟筆小勳。」本次主題球衣成人款售價為$1580元；孩童款售價為$980元。

「瑞迪的大冒險物語」主題周期間，新竹縣體育館將充滿孩童的歡笑。3月14日與15日賽前，將由「瑞迪」率領「小小慕獅」帶來超萌大合舞。同時，舞蹈冬令營Lioneers Dance Jr.也將學以致用，連續三天擔任賽前表演嘉賓。現場大螢幕還將展示由30位孩童參加「瑞迪畫畫比賽」的原創作品，展現孩子們眼中百變的瑞迪風格。



攻城獅長期深耕親子族群，行之有年的「寶寶爬行大賽」將於3月14日中場時間進行第六屆賽事；3月15日則推出全新「親子猜題大冒險」，考驗家長與孩子間的默契。

本周主題日凡入場的球迷，皆可獲得「吉祥物造型紙帽」乙份，邀請大小獅紫軍們共同化身研究員。此外，現場也規劃了迴廊闖關活動，只要完成集章破關，即可獲得限量「瑞迪宇宙尺」，邀請球迷為場上的球員注入最強大的應援解藥，力拚三場關鍵勝利。

▲攻城獅瑞迪的大冒險物語主題周球衣首度曝光。（圖／攻城獅提供）