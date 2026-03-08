運動雲

快訊／台灣好棒！左手重砲締造歷史　林俊易全英公開賽男單封王

▲林俊易挺進全英賽男單決賽，台灣史上第三人。（圖／路透）

▲林俊易成為台灣羽球史上首位在全英公開賽男單奪冠好手。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「左手重砲」，目前世界男單排名來到生涯最佳11名的林俊易，8日晚間在BWF超級1000系列的2026年全英羽球公開賽男單決賽登場，交手印度名將森（Lakshya Sen）。林俊易展現大將之風，最終以21比15、22比20，直落二奪冠，也是台灣羽球史上首位在全英公開賽男單稱王好手。

林俊易在本屆全英公開賽一路過關斬將，接連擊敗王子維、世界排名第4名的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）以及世界排名第5位的法國波波夫（Christo Popov）。

隨後林俊易又在男單4強戰力克泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成為台灣史上繼2020年周天成、2025年李佳豪之後，第3位勇闖全英公開賽男單決賽好手。

生涯4度交手都拿下勝利，林俊易在今日對上森的最終決賽，開賽首局就強勢取得6比2領先，但森展現韌性，掌握多拍來回，又追到僅1分之差。不過林俊易隨後穩住陣腳，11比9進入技術暫停。

暫停過後，林俊易持續猛烈攻勢，又拉開15比10領先優勢，隨後林俊易掌握5個局點，更利用對手擊球出界，21比15搶下首局。

第2局林俊易陷入苦戰，一度以4比9落後給森，雖然林俊易不斷追分，但森仍以11比8進入技術暫停。所幸暫停後林俊易重新找回穩定節奏，又追成14比14局面。

隨後林俊易掌握森體力明顯下滑，連續前後吊動，強勢殺球令對手無力招架，將比分超前取得16比15領先。不過森此時連拿3分再度穩住陣腳。不過林俊易再度利用多拍攻勢，大對角強勢殺球追成18比18。

兩人最後關頭僵持不下，林俊易強勢攻擊得分，取得20比19「冠軍點」，但森展現高水準成功化解打成20比20。但林俊易再度逼迫對手回擊出界，再度出現冠軍點，森回擊失誤，讓林俊易以22比20拿下此局，直落二奪冠，成為台灣羽球史上，首位在全英公開賽男單封王的選手。

林俊易賽後受訪時表示，「真的很開心！謝謝球迷們每天都來現場為我加油，真的很謝謝你們。」

