洋基隊史第2勝來了！　張傑瑋13分6籃板10助攻打爆獵鷹

▲洋基工程張傑瑋砍下13分、6籃板、10助攻，幫助球隊拿下隊史第2勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

創隊後前11戰只拿「1勝」的洋基工程，8日作客台南台鋼獵鷹之戰，全場掌握領先主動權，在對手主力洋將翟蒙因傷持續缺陣情況下，洋基工程此戰共5人得分上雙，柯瓦隆砍下24分、11籃板，選秀狀元葉維捷16分，張傑瑋更有13分、6籃板、10助攻的本季首度「雙十」代表作，幫助洋基工程以107比92贏球，拿下隊史第2戰。

PLG職籃下半季開打後，例行賽排名第2位的獵鷹面臨嚴峻考驗，主戰洋將翟蒙因傷缺陣下，昨日已經慘敗給台北富邦勇士，今天面對開季至今僅拿1勝的墊底爐主洋基工程，獵鷹上半場也陷入苦戰，以44比46落後。

下半場開打後，洋基工程靠著擔任主控的張傑瑋串連，前鋒柯瓦隆單節獨拿12分，加上庫薩斯內線絕對優勢，選秀狀元葉維捷也有三分火力支援，洋基工程3節打完拉開12分領先。

▲洋基工程選秀狀元葉維捷有16分進帳。（圖／PLG提供）

末節獵鷹主控谷毛唯嘉與內線僅剩的洋將貝納師雖然嘗試追分，但洋基工程仍靠手感最燙的柯瓦隆搶分，加上內線另一名「巨獸」德古拉加持，以及葉維捷持續外線開火，最終洋基工程就以15分之差贏球，除了拿下本季隊史第2勝，也終結客場6連敗。

洋基工程全場以柯瓦隆24分、11籃板、3助攻、3抄截最佳，德古拉20分、12籃板、4助攻，庫薩斯17分、13籃板、6助攻，葉維捷16分，張傑瑋13分、6籃板、10助攻。

連兩天主場慘敗的獵鷹方面，陳范柏彥拿下21分、5籃板，谷毛唯嘉10分、3籃板、10助攻，麥拉倫15分、4助攻。

▲獵鷹谷毛唯嘉砍下10分、10助攻，但球隊仍苦吞2連敗。（圖／PLG提供）