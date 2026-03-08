運動雲

快訊／台灣羽球「最強混雙」誕生　葉宏蔚、詹又蓁全英公開賽奪冠

▲葉宏蔚、詹又蓁在熊本大師賽挺進混雙最終4強。（圖／取自中租羽球隊Facebook）

▲葉宏蔚、詹又蓁在全英公開賽混雙強勢奪冠，成為台灣史上混雙最佳表現。（圖／取自中租羽球隊Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球混雙好手葉宏蔚、詹又蓁，8日晚間在隸屬BWF超級1000系列的2026全英公開賽「混雙決賽」登場，面對大會第5種子，來自法國的吉奎爾（Thom Gicquel）與德爾魯（Delphine Delrue），葉宏蔚、詹又蓁強勢出擊，以21比19、21比18，直落二在本屆全英公開賽奪冠，也是台灣混雙史上最佳成績。

擁有超過百年歷史的全英羽球公開賽，此次台灣選手表現大放異彩，除了葉宏蔚、詹又蓁成為史上首對挺進混雙決賽的台灣組合，台灣「左手重砲」林俊易稍後也將在男單決賽登場爭冠，也是繼2020年女單戴資穎、男單周天成之後，再度有兩組台灣人馬在此賽事爭冠。

今日混雙最終決賽，葉宏蔚、詹又蓁碰頭來自法國的吉奎爾與德爾魯，首局「葉詹配」雖然陷入落後，但關鍵時刻連拿3分，首局順利以21比19拿下。

次局葉宏蔚、詹又蓁依舊與對手呈現纏鬥，雙方一度打成9比9局面，所幸台灣組合連拿2分，以11比9進入技術暫停。

暫停過後，葉宏蔚、詹又蓁又是一次精彩大對角出擊搶分，葉宏蔚一度為自己的好表現振奮歡呼。但吉奎爾與德爾魯展現強大韌性緊咬比分不放，葉宏蔚一次回擊出界，又讓法國組合追到17比18。

但詹又蓁此時一次正拍攻擊成功搶分，葉宏蔚、詹又蓁氣勢大振，20比18出現兩個「冠軍賽末點」機會，最終21比18奪勝，以世界排名第15位，成功寫下台灣史上首度全英公開賽首度奪冠封王成就。

葉宏蔚賽後表示，「因為我們不是種子，就以衝擊的心態來應戰。」至於詹又蓁則說，「覺得很不可思議，謝謝所有支持我們的球迷，真的很謝謝你們，從我們還沒有成績就支持我們到現在。」

關鍵字： 葉宏蔚詹又蓁全英公開賽羽球混雙

