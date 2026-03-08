百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

▲葉宏蔚與詹又蓁締造全英公開賽，台灣混雙首度奪冠歷史新頁。（圖／中租提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球界今日迎來歷史性的一刻！在擁有超過百年歷史、隸屬BWF超級1000系列的2026年全英羽球公開賽中，台灣混雙好手葉宏蔚、詹又蓁在晚間的「混雙決賽」強勢出擊，面對大會第5種子、來自法國的強敵吉奎爾（Thom Gicquel）與德爾魯（Delphine Delrue），最終以 21比19、21比18 直落二橫掃對手。這不僅是台灣組合首度在全英賽混雙封王，更寫下台灣混雙在國際賽事中的史上最佳成績。

全英羽球公開賽一向被譽為「小世錦賽」，競爭極為激烈。本屆台灣選手表現異常優異，除了葉宏蔚與詹又蓁成為史上首對挺進該賽事決賽並奪冠的台灣組合外，台灣「左手重砲」林俊易隨後也將在男單決賽中登場。這是繼 2020年球后戴資穎與周天成分別挺進女單與男單決賽後，再度有兩組台灣人馬在此殿堂級賽事爭奪金牌。

回顧這段不可思議的奪冠旅程，詹又蓁在賽後受訪時坦言，其實賽前兩人設下的目標非常卑微，僅僅是「先贏一場就好」。

詹又蓁表示 「就是要比去年好就好了，因為我們去年是一輪遊。但在第一天比賽結束，看到下一場對手的『種子』被爆冷出局後，我覺得好像有點機會，看到機會就是要衝，不能再縮了。」

儘管晉級過程中每場球都相當艱難，葉宏蔚也指出，無論面對同排名或排名較高的對手，他們始終保持「把該做的做好」的心態，最終成功從眾多好手中脫穎而出。這座冠軍對兩人的未來而言，無疑是極大的肯定與信心的建立。

談到今日決賽的表現，這對混雙組合展現了極佳的互補性。葉宏蔚大讚詹又蓁今日「非常有耐心，表現非常棒」；而詹又蓁則對搭擋充滿信任，認為葉宏蔚在後場提供了十足的「安全感」。

詹又蓁說 「我覺得他在後場讓我非常有安全感，就是我打不到的球，全部都交給他處理就沒問題了。雖然開賽有點緊張，但後來轉換心態，覺得對方一定比我更緊張，就越打越有信心。」

葉宏蔚也坦言，雖然自身感到有些緊張，但幸好有教練與搭擋的即時提醒，才讓他在關鍵時刻能放鬆揮灑。

在榮耀的背後，兩位選手也不忘感謝長期支持台灣羽球的單位。詹又蓁特別點名感謝中租企業長期的栽培，以及近期推出的「積分獎金制度」，這對球員而言是巨大的實質鼓勵。葉宏蔚則感謝國訓中心提供優良場地、運動部的支持鼓勵，以及所有在背後默默支持的人員。

