NBA爆涉賭！砍將羅齊爾遭禁賽　黃蜂補償方案出爐賠熱火次輪籤

▲熱火後衛羅齊爾涉賭遭聯盟禁賽，當初進行交易的黃蜂需補償一張次輪籤給熱火。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2025-26賽季開打前，爆出球員、教練涉賭、詐欺等負面事件遭到禁賽，引發全球體壇震撼！其中邁阿密熱火主力雙能衛羅齊爾（Terry Rozier）更是因此遭到聯盟無限期禁賽，球員生涯接近報銷。由於他當初轉戰熱火還涉及與夏洛特黃蜂的交易案，因此黃蜂補償措施10日也正式出爐，將賠償一個今年的選秀次輪籤給熱火。

羅齊爾是在2024年時，被黃蜂交易送往熱火，但他目前因為涉及簽賭、詐欺等刑事案件，因此遭到聯盟無限期禁賽處分。

聯盟方面先前承諾，將給予熱火球團合理補償，而今日方案也正式出爐，熱火將從黃蜂手中得到一個今年選秀會上的2輪籤，順位則是從金州勇士或是丹佛金塊手中，拿到較高順位的那一個。

根據《ESPN》報導，此次補償事件相當罕見且複雜，由於羅齊爾本季年薪達2660萬美金，佔了球隊整體薪資空間的17%，加上當年熱火與黃蜂交易時，熱火還送出了2027年或是2028年的首輪選秀權，由於時間未到因此尚未履行。

目前羅齊爾本人對於遭美國聯邦政府起訴的詐欺、洗錢等罪名均不認罪，且根據無罪推定原則，加上羅齊爾今年初才贏得仲裁，因此本季2660萬美金的全部薪資依舊可以照領。

現年僅31歲的羅齊爾，NBA生涯共出賽665場，平均可繳出13.9分、3.9籃板、3.5助攻。