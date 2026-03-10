運動雲

>

NBA爆涉賭！砍將羅齊爾遭禁賽　黃蜂補償方案出爐賠熱火次輪籤

▲▼NBA賭博風暴擴大，熱火後衛羅齊爾、拓荒者名人堂教頭畢拉普斯、前騎士助教瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火後衛羅齊爾涉賭遭聯盟禁賽，當初進行交易的黃蜂需補償一張次輪籤給熱火。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2025-26賽季開打前，爆出球員、教練涉賭、詐欺等負面事件遭到禁賽，引發全球體壇震撼！其中邁阿密熱火主力雙能衛羅齊爾（Terry Rozier）更是因此遭到聯盟無限期禁賽，球員生涯接近報銷。由於他當初轉戰熱火還涉及與夏洛特黃蜂的交易案，因此黃蜂補償措施10日也正式出爐，將賠償一個今年的選秀次輪籤給熱火。

羅齊爾是在2024年時，被黃蜂交易送往熱火，但他目前因為涉及簽賭、詐欺等刑事案件，因此遭到聯盟無限期禁賽處分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟方面先前承諾，將給予熱火球團合理補償，而今日方案也正式出爐，熱火將從黃蜂手中得到一個今年選秀會上的2輪籤，順位則是從金州勇士或是丹佛金塊手中，拿到較高順位的那一個。

根據《ESPN》報導，此次補償事件相當罕見且複雜，由於羅齊爾本季年薪達2660萬美金，佔了球隊整體薪資空間的17%，加上當年熱火與黃蜂交易時，熱火還送出了2027年或是2028年的首輪選秀權，由於時間未到因此尚未履行。

目前羅齊爾本人對於遭美國聯邦政府起訴的詐欺、洗錢等罪名均不認罪，且根據無罪推定原則，加上羅齊爾今年初才贏得仲裁，因此本季2660萬美金的全部薪資依舊可以照領。

現年僅31歲的羅齊爾，NBA生涯共出賽665場，平均可繳出13.9分、3.9籃板、3.5助攻。

關鍵字： NBA涉賭羅齊爾熱火黃蜂

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

破局！柯瑞、格林組「夢幻3巨頭」無望　美媒：詹皇無意加盟勇士

破局！柯瑞、格林組「夢幻3巨頭」無望　美媒：詹皇無意加盟勇士

百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

百年全英賽台灣羽球混雙奪冠　葉宏蔚、詹又蓁曝心路歷程

洋基隊史第2勝來了！　張傑瑋13分6籃板10助攻打爆獵鷹

洋基隊史第2勝來了！　張傑瑋13分6籃板10助攻打爆獵鷹

快訊／台灣好棒！左手重砲締造歷史　林俊易全英公開賽男單封王

快訊／台灣好棒！左手重砲締造歷史　林俊易全英公開賽男單封王

快訊／台灣羽球「最強混雙」誕生　葉宏蔚、詹又蓁全英公開賽奪冠

快訊／台灣羽球「最強混雙」誕生　葉宏蔚、詹又蓁全英公開賽奪冠

最強杰倫狂轟生涯新高42分　國王賞雲豹本季首度主場2連敗

最強杰倫狂轟生涯新高42分　國王賞雲豹本季首度主場2連敗

感動！盛讚陳傑憲帶傷不放棄代表中華隊　李洋日本觀戰好感動

感動！盛讚陳傑憲帶傷不放棄代表中華隊　李洋日本觀戰好感動

真神！杭特0.8秒致勝單打準絕殺　海神主場2分險勝特攻

真神！杭特0.8秒致勝單打準絕殺　海神主場2分險勝特攻

快訊／前亞洲第一控衛倒下　郭艾倫左膝前十字韌帶斷裂賽季報銷

快訊／前亞洲第一控衛倒下　郭艾倫左膝前十字韌帶斷裂賽季報銷

SGA轟42.8秒致勝三分彈　雷霆撂倒咖哩大神缺陣勇士

SGA轟42.8秒致勝三分彈　雷霆撂倒咖哩大神缺陣勇士

【女踩踏國旗畫面曝】WBC轉播現場衝突！恐涉毀損國旗罪

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

5輸球還吵架！巴拿馬休息區爆內鬨

最新新聞

1文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

2李政厚談「好制度」盼更多球員挑戰MLB

3NBA羅齊爾涉賭　黃蜂要賠熱火次輪籤

4吉田正尚WBC大爆發！美媒喊：可交易

5美國王牌史金斯60球7K封鎖墨西哥

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366