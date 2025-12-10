運動雲

疾速同盟夜跑嘉年華　跑團藝人齊聚挑戰團體競速

▲「Dream On. 疾速同盟夜跑嘉年華」日前登場。（圖／主辦單位提供）

▲「疾速同盟夜跑嘉年華」日前登場，多位藝人與人氣創作者與跑者們一同參與競賽。（圖／主辦單位提供）

記者杜奕君／綜合報導

年末「跑者季」馬拉松熱潮襲捲全台，各地操場、河濱、公園與街道都能見到跑者們的身影，越來越多團練和自發揪跑活動也讓跑步從個人運動轉變為凝聚社群的文化。瑞士運動品牌On昂跑看準這波熱潮，日前首度在台灣舉辦「疾速同盟夜跑嘉年華」，邀請所有熱愛跑步的朋友們組隊參賽，現場有知名跑團、藝人及人氣創作者共襄盛舉，賽事內容包含團體競速接力和個人測速賽。

今年賽事特別設置多元賽程，包括4x400公尺團體接力、異程接力、敏捷搶錐等團體項目，以及5000公尺計時個人賽，讓跑者能挑戰自我、刷新成績，也在團隊合作中感受節奏與默契。On昂跑此次祭出超過新台幣35萬元獎項，內容涵蓋購物金、Cloudflow 5與Cloudsurfer Next等多款經典跑鞋及服飾配件，讓參賽者除了享受賽事樂趣，也能把榮耀與品牌好禮帶回家。

▲「Dream On. 疾速同盟夜跑嘉年華」日前登場。（圖／主辦單位提供）

▲團體與個人賽事激烈，跑者在賽道上挑戰個人極限，與隊友互相協作，共同跑出亮眼佳績。（圖／主辦單位提供）

活動現場星光熠熠，像是剛完成三大馬拉松的小豬黃沐妍，就再次攜手隊友參加團體賽，持續朝全球七大馬拉松目標邁進；人氣創作者尼克也組隊參與，他曾在實境運動節目《最強的身體》挑戰男子單人地獄項目，並有多場半馬經驗，展現十足毅力和速度。

除了賽事本身，現場還規劃了多樣互動體驗，像是GA黃金甲能量補給站、UNIX氣壓按摩與肌貼服務，還有巨型扭蛋機等趣味設施，讓參加者在賽道外同樣能享受豐富活動。現場邀請瑞士頂級咖啡品牌Nespresso提供能量補給，On昂跑也設立試跑鞋體驗區，開放跑者親身感受Cloudsurfer Max與Cloudflow 5的專業性能。

隨著比賽結束，跑者們展現出絕佳實力與團隊默契，現場人氣DJ Son也帶來精采音樂演出，延續賽事的熱血氛圍。On昂跑期望，跑者們能在專注突破自我之餘，與夥伴一起享受共跑樂趣，團結衝刺、攜手奪勝，讓夜跑嘉年華成為難忘的運動盛會。

▲「Dream On. 疾速同盟夜跑嘉年華」日前登場。（圖／主辦單位提供）

▲邀請人氣DJ Son以節奏帶動活動步調，讓跑者在音樂與燈光下互相交流。（圖／主辦單位提供）

