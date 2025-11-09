「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

記者杜奕君／綜合報導

即便兩大先發主力莫瑞（Jamal Murray）、戈登（Aaron Gordon）都高掛免戰牌，但丹佛金塊只要有一哥「小丑」約基奇（Nikola Jokic）坐鎮，依舊仍有十足贏球本錢！約基奇9日領軍交手印第安那溜馬，約基奇全場繳出32分、14籃板與14助攻，開季9戰內就有6場寫下「大三元」數據表現，也率領金塊以117比100大勝贏球，靠著近期4連勝帶動下，目前7勝2敗西區戰績僅次於龍頭奧克拉荷馬雷霆。

金塊今日主場迎戰溜馬，雖然主控莫瑞與主力前鋒戈登都因腿傷缺陣，但金塊此戰仍靠著王牌一哥約基奇全場14投10中，包含12罰11中，全場貢獻32分、14籃板、14助攻的大三元表現，率隊以17分之差大勝，也讓溜馬吞下難堪3連敗。

連同此戰在內，約基奇開季前9戰就有6戰拿下大三元數據，且他也正式超越「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain），成為史上單場命中率超過70％，且拿下30分大三元最多次的球員。

至於苦吞3連敗的溜馬方面，目前戰績1勝8敗在東區僅優於墊底爐主華盛頓巫師，但對溜馬來說，好消息是開幕戰就受傷的主力後衛內姆哈德（Andrew Nembhard）此戰終於回歸，且貢獻22分、6助攻。

不過此戰最大焦點仍是約基奇，本季至今他場均可繳出25.2分、13籃板、11.9助攻，有機會朝連續兩記「場均大三元」目標邁進。

▲金塊約基奇開季前9戰就有6場拿下大三元數據。（圖／路透）