運動雲

>

NBA太陽王牌球星布克點名盛讚　台籃潛力新星林子皓獲最傑出球員

▲NBA太陽王牌布克盛讚，台籃潛力新星林子皓獲最傑出球員。（圖／Nike提供）

▲NBA太陽王牌球星布克盛讚，台籃潛力新星林子皓獲最傑出球員。（圖／Nike提供）

記者杜奕君／綜合報導

又有台灣籃壇潛力新星在亞洲發光發熱！NBA季前熱身賽日前在澳門舉辦，由鳳凰城太陽交手布魯克林籃網，其中太陽陣中王牌球星「奪命書生」布克（Devin Booker）更在知名運動品牌舉辦的RISE訓練營當中，與太陽傳奇球星馬里安（Shawn Marion）一致認定來自政大男籃的林子皓表現優異，成為此次訓練活動的MOP（最傑出球員）。

▲NBA太陽王牌布克盛讚，台籃潛力新星林子皓獲最傑出球員。（圖／Nike提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣女籃好手張聿嵐也和布克互動擊掌。（圖／Nike提供）

NBA中國賽暌違6年後再度於澳門威尼斯人綜藝館舉辦，由太陽與籃網進行交手，身為此次看板球星的太陽一哥布克，也在所屬代言品牌Nike的RISE訓練活動中，指導年輕新世代球員進行訓練，培養心態與意志力並強化技術表現。

此次活動也有3位台灣球員受邀參與，包括政治大學林子皓、輔仁大學張傑程與台灣師大張聿嵐。其中來自政大的林子皓表現亮眼，最終脫穎而出，獲得布克與馬里安一致認可，選擇為 MOP（最傑出球員），林子皓也獲得布克親筆簽名球鞋作為鼓勵。

▲NBA太陽王牌布克盛讚，台籃潛力新星林子皓獲最傑出球員。（圖／Nike提供）

▲布克親自指導亞洲新世代球員，希望培養更多年輕籃球新血。（圖／Nike提供）

關鍵字： 布克NBA太陽Nike林子皓台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洋基也有「葉王」　葉惟捷要拚新人王、模板比照林庭謙

洋基也有「葉王」　葉惟捷要拚新人王、模板比照林庭謙

雙韓援女神睦那京、李素敏　PLG職籃「洋基女孩」要辦粉絲見面會

雙韓援女神睦那京、李素敏　PLG職籃「洋基女孩」要辦粉絲見面會

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

快訊／承諾至少打5年　PLG職籃新軍「洋基方舟」正式成軍

快訊／承諾至少打5年　PLG職籃新軍「洋基方舟」正式成軍

扛起勇士新賽季先發奇兵　工具人穆迪驚傳腿傷熱身賽報銷

扛起勇士新賽季先發奇兵　工具人穆迪驚傳腿傷熱身賽報銷

國王也遭傳染「傷兵潮」　主力射手莫瑞手傷缺陣4到6周

國王也遭傳染「傷兵潮」　主力射手莫瑞手傷缺陣4到6周

U19籃球聯盟熱戰　14歲王震洋樂當「小KD」

U19籃球聯盟熱戰　14歲王震洋樂當「小KD」

全台首創雙賽事串連、親子共戰場　生麗羽你同行賽登場

全台首創雙賽事串連、親子共戰場　生麗羽你同行賽登場

吳宗軒單場7顆ACE、施琅猛飆20分　台中連莊開季4連勝

吳宗軒單場7顆ACE、施琅猛飆20分　台中連莊開季4連勝

周天成逆轉勝梅克爾　連續兩年闖北極羽球公開賽冠軍戰

周天成逆轉勝梅克爾　連續兩年闖北極羽球公開賽冠軍戰

【偶就要這根！】狗叼超巨棕櫚葉堅持帶回家XD

熱門新聞

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

2高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰

3「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

4象猿台灣大賽賽程出爐！

5古久保看林智平追平轟腦袋一片空白

最新新聞

1高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰

2何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」

3林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

4庫薩斯重返台籃　喊話更喜歡新竹涼爽

5帶傷轟追平砲！林智平喊「斯巴拉西！」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

【變臉變超快】久違回家黑貓哈氣　認出奴才後秒變撒嬌精XD

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366