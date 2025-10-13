NBA太陽王牌球星布克點名盛讚　台籃潛力新星林子皓獲最傑出球員

▲NBA太陽王牌球星布克盛讚，台籃潛力新星林子皓獲最傑出球員。（圖／Nike提供）

記者杜奕君／綜合報導

又有台灣籃壇潛力新星在亞洲發光發熱！NBA季前熱身賽日前在澳門舉辦，由鳳凰城太陽交手布魯克林籃網，其中太陽陣中王牌球星「奪命書生」布克（Devin Booker）更在知名運動品牌舉辦的RISE訓練營當中，與太陽傳奇球星馬里安（Shawn Marion）一致認定來自政大男籃的林子皓表現優異，成為此次訓練活動的MOP（最傑出球員）。

▲台灣女籃好手張聿嵐也和布克互動擊掌。（圖／Nike提供）

NBA中國賽暌違6年後再度於澳門威尼斯人綜藝館舉辦，由太陽與籃網進行交手，身為此次看板球星的太陽一哥布克，也在所屬代言品牌Nike的RISE訓練活動中，指導年輕新世代球員進行訓練，培養心態與意志力並強化技術表現。

此次活動也有3位台灣球員受邀參與，包括政治大學林子皓、輔仁大學張傑程與台灣師大張聿嵐。其中來自政大的林子皓表現亮眼，最終脫穎而出，獲得布克與馬里安一致認可，選擇為 MOP（最傑出球員），林子皓也獲得布克親筆簽名球鞋作為鼓勵。

▲布克親自指導亞洲新世代球員，希望培養更多年輕籃球新血。（圖／Nike提供）