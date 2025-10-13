巨塔庫薩斯重返台籃　喊話因為這原因更喜歡新竹

▲庫薩斯重返台灣職籃舞台，加盟PLG職籃新軍洋基方舟。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃新軍「洋基工程籃球隊」，13日正式舉辦成軍記者會，並正式宣布隊名為YKE ARK「洋基方舟」。其中在洋將方面，曾為高雄全家海神效力3季的「立陶宛巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas），也被洋基方舟網羅，成為內線重要基石。庫薩斯今日透露，「非常開心能回到台灣打球，但更喜歡新竹的涼爽，新賽季目標就是幫助球隊打入季後賽。」

洋基方舟今日正式「啟航」，成為PLG職籃2025-26賽季最新生力軍，不過就連總教練李逸驊都坦言，目前全隊最缺的就是「經驗」，也點名只有巨塔庫薩斯是最穩定戰力來源。

身高217公分的庫薩斯，過去曾效力海神3季之久，在台灣籃壇具有高水準表現，本季也被洋基網羅成為內線頭號屏障。

談到加入洋基方舟，庫薩斯強調，「我非常開心回到台灣打球，籃球方面其實狀況都大同小異，但高雄和新竹兩座城市的氣候明顯不同，兩個城市我都喜歡，但還是比較喜歡新竹的涼爽。」

庫薩斯也喊話，「新賽季最重要目標，就是幫助洋基打入季後賽，也希望看到很多球迷進場看球，因為年輕球隊還是有很多成長空間，陣中有許多潛力十足的年輕球員，我會在練習不斷督促他們，從練習就展現該有的態度，希望不論本土球員或是洋將，都打出該有的身價。」