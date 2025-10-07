運動雲

>

氣氛了？「最強神偷」丹尼爾斯　驚爆與老鷹續約鬧分歧

▲老鷹「神偷」丹尼爾斯傳出與球團續約出現意見分歧 。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹「神偷」丹尼爾斯傳出與球團續約出現意見分歧。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季即將展開，對於亞特蘭大老鷹來說，新賽季的重點目標之一，絕對是要在群雄並起的東區爭取季後賽一席之地。其中，上個賽季表現大爆發，打出聯盟頂尖防守大鎖表現的後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）也被視為老鷹後場重點戰力，不過卻有美國媒體爆料指出丹尼爾斯和老鷹在續約上「存在分歧」，是否影響其新賽季表現也有待觀察。

現年22歲，身高203公分的丹尼爾斯在上賽季轉戰老鷹後，打出生涯最佳表現，例行賽出賽76場繳出14.1分、5.9籃板、4.4助攻外帶3抄截以及49.3%的高水準命中率。

這樣的優質表現，不僅讓丹尼爾斯在上季拿下「年度抄截王」、「年度進步獎」、「年度防守第一隊」，甚至在年度最佳防守球員票選上，排名也高居第二位，可說是當今聯盟最頂尖的後場防守者代表人物。

不過根據美國媒體報導，丹尼爾斯在和老鷹的續約談判上，出現不小的意見分歧狀況。根據費歇爾（Jake Fischer）報導，在2026年休賽季，如果有多支球隊擁有足夠薪資空間，那麼丹尼爾斯可能會收到一份年薪在3000萬美金的合約報價，有機會成為各隊追逐的受限自由球員。

丹尼爾斯今日隨隊在季前熱身賽出賽，先發出賽12分16秒，拿下8分、3籃板、6助攻、2抄截、1阻攻，老鷹則以113比122不敵休士頓火箭。

▲丹尼爾斯今日在季前熱身賽表現仍相當亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹尼爾斯今日在季前熱身賽表現仍相當亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 丹尼爾斯NBA老鷹Dyson Daniels

