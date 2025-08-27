運動雲

NBA新賽季「年度MVP」大預測　金塊約基奇力壓群雄奪冠

▲金塊約基奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇被《ESPN》預測為新賽季年度MVP得主。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季仍未正式揭開序幕，不過《ESPN》已經針對新賽季「年度MVP」獎項預測，在一個彙集記者、編輯、分析師組成的NBA專家組進行投票，在年度最有價值球員獎項評選上，金塊當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）力壓群雄拿下第一名，至於排名第二、三位者，則分別為湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

美國《ESPN》近日針對NBA新賽季6大主要個人獎項進行預測，其中年度MVP票選預測上（第一名5分、第二名3分、第三名1分），金塊王牌球星，聯盟全能長人拿下83分排名首位，也讓外界見識到業界專業人士，對於約基奇的強大看好程度。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人唐西奇在新賽季年度MVP預測排名高居第二位。（圖／達志影像／美聯社）

排名第二位的，則是今夏瘦身有成的紫金軍團唐西奇，這位後場魔術師也拿下62分的高分，排名僅次於約基奇。

至於第三位由上季年度MVP得主吉爾吉斯-亞歷山大拿下，上季率領雷霆奪冠，個人也包辦總冠軍賽MVP的SGA，也獲得預測票選分數46分。

另外，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）分別拿到9分排在第四位。至於最後擠進第五名的，則是休賽季剛剛轉戰火箭的「死神」杜蘭特（Kevin Durant）拿下8分。

▲溜馬哈利伯頓、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大在新賽季MVP預測排名第三位。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA年度MVP約基奇唐西奇SGA安戴托昆波艾德華茲

