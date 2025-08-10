運動雲

>

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

▲▼台藝大喬納森。（圖／大專體總提供）

▲來自台藝大的喬納森，預料也將是本次TPBL職籃選秀首輪熱門人選。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

雙親來自南非，卻在出生3個月就來到台灣定居並一路求學，來自台灣藝術大學的喬納森選擇放棄南非國籍，取得中華民國身分證與護照後，也獲得TPBL職籃確認為「本土球員」資格，將參與2025 TPBL新人選秀會。一般預料，擁有強悍鬥志以及不錯對抗性情況下，喬納森也有望在此次選秀首輪獲得青睞。

身高188公分、體重87公斤的喬納森，從HBL時期就讀籃球傳統強權松山高中，大學則前進台藝大成為「鯊魚軍團」一員，在正式取得我國身分證，同時被TPBL職籃認定為本土球員情況下，也確定投入此次聯盟新人選秀會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台藝大教練葛記豪表示，「喬納森在球場上擁有很強悍的鬥志與對抗心態，身體的對抗性也已經足以應付職籃層級，應該有機會成為即戰力型新秀。」

葛記豪也透露，「其實台藝大在平時訓練，就會和職業球隊進行交流賽，相信也有球隊對於喬納森有一定觀察與了解，我對於他的選秀行情有一定信心。」

喬納森在大四賽季平均能繳出14.7分、3.6籃板、3.1助攻，進攻端具有全面性打法，防守上也具備一定對抗性，不過賽季三分球命中率僅有24.4%，整個UBA生涯也僅有26.9％，在進入職業後勢必將以2、3號的搖擺人位置為主情況下，如何有效提升外線威脅性，將成為他能否獲得啟用的重要關鍵。

按照目前選秀態勢，喬納森預料也將是首輪熱門人選，但選秀行情可能在中、後段情況下，未來可能加入整體實力、陣容深度都較為整齊的聯盟強權球隊，恐怕仍需自身的努力，才能獲得足夠的上場時間與表現空間。

關鍵字： 喬納森TPBL選秀台藝大葛記豪台籃本土

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「浪花弟弟」楊書愷挺進滑水決賽　中華龍舟隊兩項晉級世運會決賽

「浪花弟弟」楊書愷挺進滑水決賽　中華龍舟隊兩項晉級世運會決賽

斯巴達障礙賽台中登場　1800勇士拚5K衝刺賽日本消防員奪冠

斯巴達障礙賽台中登場　1800勇士拚5K衝刺賽日本消防員奪冠

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

中華隊世運會武術套路全數完賽　劉菖閔拚下代表團本屆首面獎牌

中華隊世運會武術套路全數完賽　劉菖閔拚下代表團本屆首面獎牌

台中花博變身斯巴達障礙賽場　3000名好手齊聚挑戰

台中花博變身斯巴達障礙賽場　3000名好手齊聚挑戰

快訊／高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步男單16強

快訊／高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步男單16強

快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

熱門新聞

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

軍公教球迷助陣！桃猿大巨蛋票房回溫　周六吸引18802人進場

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

128歲神足茂利挑戰拳王搶救不治

2鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

3不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃

497歲魔法阿嬤　唐成瑤游泳錦標賽奪金

5桃猿票房回溫　吸引18802人進場

最新新聞

1新台灣人喬納森　有望前進TPBL選秀首輪

2滑水、龍舟捷報　中華隊闖世運會決賽

3鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

4斯巴達障礙賽　日本最強消防員奪冠

5固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366