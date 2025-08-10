「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

▲來自台藝大的喬納森，預料也將是本次TPBL職籃選秀首輪熱門人選。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

雙親來自南非，卻在出生3個月就來到台灣定居並一路求學，來自台灣藝術大學的喬納森選擇放棄南非國籍，取得中華民國身分證與護照後，也獲得TPBL職籃確認為「本土球員」資格，將參與2025 TPBL新人選秀會。一般預料，擁有強悍鬥志以及不錯對抗性情況下，喬納森也有望在此次選秀首輪獲得青睞。

身高188公分、體重87公斤的喬納森，從HBL時期就讀籃球傳統強權松山高中，大學則前進台藝大成為「鯊魚軍團」一員，在正式取得我國身分證，同時被TPBL職籃認定為本土球員情況下，也確定投入此次聯盟新人選秀會。

台藝大教練葛記豪表示，「喬納森在球場上擁有很強悍的鬥志與對抗心態，身體的對抗性也已經足以應付職籃層級，應該有機會成為即戰力型新秀。」

葛記豪也透露，「其實台藝大在平時訓練，就會和職業球隊進行交流賽，相信也有球隊對於喬納森有一定觀察與了解，我對於他的選秀行情有一定信心。」

喬納森在大四賽季平均能繳出14.7分、3.6籃板、3.1助攻，進攻端具有全面性打法，防守上也具備一定對抗性，不過賽季三分球命中率僅有24.4%，整個UBA生涯也僅有26.9％，在進入職業後勢必將以2、3號的搖擺人位置為主情況下，如何有效提升外線威脅性，將成為他能否獲得啟用的重要關鍵。

按照目前選秀態勢，喬納森預料也將是首輪熱門人選，但選秀行情可能在中、後段情況下，未來可能加入整體實力、陣容深度都較為整齊的聯盟強權球隊，恐怕仍需自身的努力，才能獲得足夠的上場時間與表現空間。